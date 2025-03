Hyundai e Tate insieme fino al 2036: l'arte contemporanea viaggia verso il futuro

Hyundai e la Tate Modern di Londra confermano il loro impegno congiunto verso l’arte contemporanea e la sostenibilità culturale,

estendendo fino al 2036 una partnership che ha rivoluzionato il rapporto tra il mondo automotive e la cultura internazionale. La collaborazione tra Hyundai Motor Group e la prestigiosa istituzione britannica, inaugurata nel 2014, è diventata nel tempo il più lungo sodalizio mai sottoscritto da un partner aziendale nella storia della Tate.

L'annuncio arriva in contemporanea alla conferma dell’artista e scrittrice Sámi Máret Ánne Sara, che realizzerà la prossima installazione della Hyundai Commission, decima edizione della serie annuale ospitata nella celebre Turbine Hall della Tate Modern, visitabile dal 14 ottobre 2025 al 6 aprile 2026.

Sara, nata nel 1983 a Guovdageaidnu, Norvegia, è nota per la sua arte impegnata che esplora questioni ambientali e sociali, intrecciandole con il patrimonio e la cultura Sámi, comunità indigena che vive tra Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. L'artista è stata scelta per il suo approccio unico e per la capacità delle sue opere di affrontare con incisività tematiche cruciali come il colonialismo, l’identità culturale e l'ecologia globale. Tra le sue installazioni più note figurano opere che utilizzano materiali tradizionali legati alla pastorizia delle renne, con cui riesce a rappresentare un equilibrio naturale delicato e potente.

"Máret Ánne Sara rappresenta una generazione di artisti che danno voce a questioni fondamentali per il nostro tempo, combinando con coraggio arte, politica e responsabilità ecologica,” ha sottolineato Karin Hindsbo, Direttrice di Tate Modern. “Sono entusiasta che la sua prima opera nel Regno Unito sarà proprio alla Tate Modern e sono certa che la sua installazione rappresenterà una sfida artistica capace di suscitare riflessioni profonde e stimolanti.”

La Hyundai Commission, fiore all'occhiello della partnership, ha già attratto oltre 18 milioni di visitatori dalla sua istituzione, dando vita a opere straordinarie come la celebre fontana di Kara Walker e le affascinanti creature artificiali di Anicka Yi. L'obiettivo è sempre stato quello di offrire nuove modalità di fruizione dell'arte, abbracciando prospettive diverse e stimolando un dibattito culturale inclusivo e transnazionale.

Questa collaborazione unica rappresenta la visione di Hyundai per un futuro sostenibile e responsabile, in cui la mobilità si coniuga naturalmente con le sfide globali della contemporaneità, inclusa l'arte come strumento di innovazione e dialogo interculturale. Lo Hyundai Tate Research Centre: Transnational, inaugurato nel 2019, incarna perfettamente questo spirito, impegnandosi nel ridefinire le narrazioni artistiche globali e proponendo mostre ed eventi che esplorano nuove prospettive artistiche, superando i confini geografici e disciplinari.

"Negli ultimi dieci anni, la nostra partnership con Tate ha creato uno spazio di dialogo attraverso l'arte, capace di riflettere il nostro tempo e di superare i confini generazionali, geografici e disciplinari”, ha dichiarato Euisun Chung, Presidente Esecutivo di Hyundai Motor Group. "Crediamo fortemente nel rafforzamento di questa collaborazione, riaffermando il nostro impegno condiviso nei confronti delle generazioni future."

"L'impegno straordinario e duraturo di Hyundai nei confronti della Tate si è rivelato fondamentale nella nostra missione di diversificare la collezione, le esposizioni e i programmi,” ha aggiunto Maria Balshaw, Direttrice della Tate. "La Hyundai Commission raggiunge ogni anno milioni di visitatori, mentre lo Hyundai Tate Research Centre: Transnational ha rafforzato il nostro impegno nel ridefinire le narrazioni artistiche per il XXI secolo. Guardando al prossimo decennio della nostra straordinaria partnership con Hyundai, siamo estremamente grati che la nostra collaborazione continuerà a favorire idee innovative e creative provenienti da tutto il mondo, ispirando nuovi modi di pensare."

In prospettiva futura, la collaborazione continuerà a sostenere mostre di importanza mondiale come quella dedicata a Emily Kam Kngwarray, che aprirà alla Tate Modern nel luglio 2025, e eventi come il simposio annuale del prossimo novembre, incentrato sui temi dell'indigenismo, dell'ecologia e delle conoscenze ancestrali.

Con la partnership estesa fino al 2036, Hyundai e Tate continueranno a esplorare territori inesplorati dell'arte contemporanea, celebrando la diversità e sostenendo una visione culturale dinamica e inclusiva per il futuro.