Il Coronavirus non ferma il Forum Automotive 2020

Il Coronavirus non ferma il Forum Automotive, che anche quest’anno si svolgerà a Milano, all’Enterprise Hotel di corso Sempione, il prossimo 27 ottobre. Tema dell’edizione 2020 dell’importante simposio dedicato all’automotive sarà “L’autunno caldo della mobilità, tra strategia incentivi da rivedere e allarme sicurezza per il boom (deregolamentato) della micromobilità nelle città”. La mobilità è infatti un tema al centro dell’agenda delle istituzioni centrali e locali, come dimostra il piano incentivi varato dal governo e il fatto che le risorse del Recovery Fund saranno gioco forza collegate alla smart mobility e al rilancio del settore automotive. Il convegno, aperto ad un numero limitato di operatori del settore, ma disponibile per il grande pubblico sul profilo Facebook Forumautomotive, sarà anticipato il 26 ottobre Da tre tavole rotonde con tutti i rappresentanti del mondo dell’autotrasporto, dei concessionari, dei produttori di auto e alimentazioni, oltre che di esponenti politici. La prima tavola rotonda, intitolata “Autotrasporto al palo: un settore che dà ma non riceve”, vedrà la partecipazione del presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita e di rappresentanti di aziende e associazioni di categoria del mondo dei truck. Spazio poi all’ampio confronto tra i rappresentanti dell’articolata filiera della mobilità e le istituzioni, rappresentate dai parlamentari Giancarlo Benamati, Membro della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e Giuseppe Donina, Membro della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. “Le cronache delle ultime settimane - afferma Pierluigi Bonora, promotore di - restituiscono diversi segnali decisamente preoccupanti sul fronte sia della pandemia sia della mobilità. L’esplosione di nuove forme di mobilità ‘dolce’ nelle grandi città rendono oggi non più rinviabile una rapida e seria riforma del Codice della strada, che punti a garantire una maggiore sicurezza stradale, ma senza penalizzare ulteriormente, con il chiaro scopo di fare cassa, la mobilità a quattro ruote. Il tema mobilità, inoltre, non può non prescindere dalla pandemia in corso con i timori della gente a usufruire del trasporto pubblico urbano, dove il distanziamento il più delle volte non viene rispettato. Da qui l'inevitabile maggior ricorso ai mezzi privati con i conseguenti ingorghi agli ingressi e all'interno delle città. Sul fronte economico, invece, gli incentivi stanziati dal governo a beneficio del settore automotive, hanno rivelato la propria natura demagogica e oggi impongono un deciso ripensamento in termini di efficacia, se realmente si intende sfruttare questa occasione per accelerare lo svecchiamento del parco circolante italiano. Nel corso del Forum, al presidente di ANFIA, Paolo Scudieri, sarà consegnato il premio "Personaggio dell’anno 2020.