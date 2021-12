Il Gruppo Volkswagen accelera sull'elettrico, 89 miliardi di investimenti

Oltre a Zwickau ed Emden, altri siti europei saranno convertiti all’elettrico.

Nell'ambito del Planning Round 70, il Gruppo Volkswagen ha deciso oggi di procedere ulteriormente con l’elettrificazione dei propri stabilimenti europei, per perseguire l’obiettivo di diventare leader del mercato globale della mobilità elettrica entro il 2025. In questo modo, il Gruppo porta avanti con forza l’implementazione della strategia NEW AUTO. Il quartier generale del Gruppo e il sito produttivo di Wolfsburg saranno trasformati e la competitività del Gruppo sarà rafforzata grazie a maggiori investimenti in tecnologie future. Con il 56%, ossia 89 miliardi di Euro, per la prima volta gli investimenti orientati al futuro - che riguarderanno principalmente mobilità elettrica e digitalizzazione - rappresenteranno la quota maggiore degli investimenti totali, pari a 159 miliardi di Euro. Il Gruppo Volkswagen prevede che entro il 2026 un veicolo su quattro venduti avrà un sistema di trazione elettrico a batteria.