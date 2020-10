In vetrina a Renault Eways, il meglio della mobilità elettrica della casa

Si tiene in questi giorni, fino al prossimo 27 ottobre, Renault eWays, l’evento dedicato alla mobilità elettrica, in cui il gruppo francese condividerà virtualmente la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni e presenterà i suoi nuovi prodotti e tecnologie. Tra i nuovi modelli presentati nel corso dell’evento, la berlina compatta Mégane eVision. Questa vettura dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare su dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Alla sua prima uscita anche la nuova city car Dacia, che sarà commercializzata dal 2021: la Spring Electric. Moderna, semplice, affidabile ed accessibile, Spring è una 4 posti dotata di un’abitabilità record, di una motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed un’autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021 anche il nuovo Arkana E-TECH Hybrid, il Captur E-TECH Hybrid e la Nuova Mégane Berlina E-TECH Plug-In Hybrid. L’introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l’offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile