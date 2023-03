Jeep alla 57° Easter Jeep Safari™ svela sette nuovi concept

Una collezione completamente nuova di concept emozionanti, efficienti e performanti sarà presentata e guidata sui tracciati off-road durante il 57o Easter Jeep ® Safari™ dal 1° al 9 aprile 2023 a Moab, nello Utah, la casa del brand Jeep ® .

La potenza elettrificata e le prestazioni eccezionali saranno protagoniste dell’Easter Jeep Safari di quest'anno. I team di design del brand Jeep e di Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar hanno creato diversi SUV unici nel loro genere, in grado di scalare rocce e di affrontare qualsiasi terreno, che porteranno il fuoristrada a un livello superiore, ribadendo così che non c'è niente di meglio della leggendaria capacità 4x4 di Jeep.

Quest'anno sette concept targati Jeep e JPP unici nel loro genere sono dotati di propulsori di ultima generazione. A grande richiesta, ritorna la Jeep Wrangler Magneto, il primo concept elettrico a batteria (BEV) del brand Jeep. Questa terza generazione del potente e performante concept SUV Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Magneto 3.0, testimonia, insieme ad altri tre concept Jeep 4xe, l'impegno del brand nei confronti della missione “Libertà a zero emissioni” e della leadership nel settore 4x4. Ogni concept prevede la produzione e il prototipo JPP di Mopar, sviluppato con specifiche rigorose tenendo conto della leggendaria capacità 4x4.