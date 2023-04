Kia EV6 GT vince il World Performance Car 2023

Risultati straordinari per Kia all’edizione di quest’anno del World Car Awards, dove EV6 GT ha vinto il titolo di World Performance Car 2023.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria internazionale composta da 100 giornalisti specializzati di 32 nazionalità diverse ed è stato consegnato durante il New York International Auto Show.

Questo importante premio, attribuito dopo un’attenta selezione effettuata tra un ampio ventaglio di vetture provenienti da tutto il mondo, conferma ancora una volta l’impegno e la capacità di Kia nel fornire soluzioni di mobilità innovative per la collettività, in linea con lo spirito espresso nel claim del brand ‘Movement That Inspires’.