Kia vendite recod nel primo trimestre 2023

L’Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA*) ha comunicato i risultati commerciali del primo trimestre 2023.

Kia fa segnare il suo risultato migliore di sempre, per questo periodo, con 148.571 unità immatricolate. Un aumento nelle vendite quantificabile nel 2,23% rispetto al primo trimestre 2022 e una crescita ancora superiore se consideriamo primi tre mesi del 2021, quando furono immatricolate 113.812 unità. Solo a marzo le vendite hanno subito un’impennata del 6,9% rispetto allo stesso mese del 2022, per un totale di 63.053 unità vendute. Questo trend positivo permette a Kia di mantenere saldamente la quota di mercato in Europa al 4,6%.

Artefice di questi importanti risultati è la gamma elettrificata di Kia capace di rispondere alla crescente domanda europea di mobilità a basso impatto ambientale. Nei mercati UE, EFTA e Regno Unito, infatti, best seller nel primo trimestre è stato Sportage (considerando anche le varianti ibride e ibride plug-in) con 41.275 unità. Seguito dalla famiglia Ceed (inclusi propulsori mild-hybrid e ibridi plug-in) con 35.207 unità e Niro con 19.115 unità.