Le startup Reefilla e Screevo vincono l’edizione 2022 di “Digital Factory”

Le giovani imprese Reefilla, che offre un servizio di ricarica mobile della batteria dei veicoli elettrici e di calcolo del fabbisogno in modo predittivo, e Screevo, che ha realizzato un assistente virtuale che trasforma gli input vocali in dati testuali e riduce le attività manuali di data entry, si sono aggiudicate la vittoria dell’ultima edizione di Digital Factory, l’iniziativa promossa da Leasys, brand Stellantis e leader del noleggio a lungo termine in Italia, e I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino.

Dopo due fasi di selezione, Leasys e I3P hanno scelto le sei startup finaliste e infine proclamato vincitrici Reefilla e Screevo, che sono state premiate alla presenza di Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank, Rolando D’Arco, CEO di Leasys, e Giuseppe Scellato, Presidente di I3P.

In quanto vincitrici di questa edizione di Digital Factory, Reefilla e Screevo riceveranno ora le risorse per sviluppare un Proof-of-Concept (PoC) con cui testare sul campo la fattibilità del caso d’uso presentato, lavorando quindi a contatto diretto con le realtà aziendali di Leasys e Leasys Rent.

I progetti vincitori

Fondata nel 2021 e incubata in I3P, la startup innovativa Reefilla vuole far dimenticare all’utente il problema della ricarica della batteria dei veicoli elettrici, offrendo un servizio di ricarica mobile che calcola il fabbisogno in maniera predittiva. Il servizio della giovane impresa monitora la posizione e lo stato di carica della vettura: quando il livello della batteria scende sotto una certa soglia, Reefilla propone una ricarica. Se accettata, l'operatore raggiunge la vettura e collega il dispositivo, che è in grado di erogare circa 100/120 km di autonomia in 30 minuti, senza alcuna necessità di cercare una colonna di ricarica libera nei dintorni, di raggungerla e di dover poi spostare l’auto a operazione completata.

La startup Screevo, nata nel 2021, ha realizzato un assistente virtuale che consente di inserire dati in ogni sistema attraverso la propria voce. La soluzione impiega un sistema di AI che permette di trasformare i dati voce in dati testo e, tramite l’utilizzo di Robotic Process Automation (RPA), automatizza le attività ripetitive senza la necessità di supervisione umana. Inoltre, è prevista una tecnologia di computer vision per riconoscere gli elementi presenti a video e simulare le azioni dell’utente, senza che quest’ultimo debba interagire direttamente con il suo dispositivo.



A competere nella fase finale di Digital Factory sono state inoltre: Calton, che aiuta le aziende a raccogliere, aggregare e analizzare i feedback dei clienti con la sua soluzione di customer experience & review management; Pigro, che ottimizza la condivisione e il recupero delle informazioni all’interno della documentazione digitale aziendale; Jojob, servizio di carpoolingaziendale progettato per le esigenze specifiche dei pendolari; myBiros, la cui tecnologia automatizza l'acquisizione di informazioni sul cliente nel processo di onboarding.

La call for innovation

Lanciata a gennaio 2022 con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative che possano contribuire in maniera determinante alla trasformazione tecnologica e digitale di Leasys e Leasys Rent, la nuova call for innovation Digital Factory ha riscosso un forte successo: nelle sei settimane di apertura del bando sono state ricevute numerose candidature - in aumento del 20% rispetto all’edizione precedente - da tutta Italia e anche dall’estero.

“Siamo profondamente soddisfatti degli ottimi risultati ottenuti dall’iniziativa che abbiamo avuto il piacere di svolgere insieme al gruppo Leasys”, ha commentato Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “Da anni il nostro incubatore porta avanti molti progetti di esplorazione tecnologica nell’ambito dell’Open Innovation e Digital Factory si conferma come un’occasione di particolare valore nel far entrare in contatto giovani imprese dai progetti all’avanguardia con le realtà corporate più attente alle opportunità della trasformazione digitale, come Leasys e Leasys Rent. Il percorso intrapreso con questa call ha dato i suoi frutti, portando benefici a tutti gli attori coinvolti, e siamo pronti a supportare nuove iniziative per continuare a favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’imprenditorialità innovativa”.

L’edizione 2022 dell’iniziativa fa parte del programma Start&Pulse di Crédit Agricole Consumer Finance, basato sull’Open Innovation. La call di quest’anno è stata focalizzata in particolare sulla ricerca di processi tecnologici volti a migliorare sia l’esperienza dei clienti, sia i processi interni e la gestione del know-how aziendale.