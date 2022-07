Leasys Rent: Dario Cerruti nominato nuovo Direttore Commerciale per l’Italia

Cerruti è un manager con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito dell’automotive e della mobilità in particolare, avendo ricoperto posizioni di crescente responsabilità presso diverse società e brand attivi nel settore.

Dopo le prime esperienze professionali, dal 2000 al 2007 è in LeasePlan Italia, dove ricopre dal 2003 il ruolo di Sales Area Manager, responsabile dell’area Nordovest (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta). Successivamente si sposta in Fiat Chrysler Automobiles, dove dal 2011 assume la posizione di Fleet Italy Manager.

Nel 2014 ritorna in LeasePlan Italia come Client Division Manager, per poi essere nominato nel 2017 Head of Corporate & International Market e, l’anno successivo, Corporate & International Director. Nel 2019 assume infine l’incarico di Direttore Commerciale, ruolo che mantiene fino al suo passaggio in Leasys Rent. “Sono orgoglioso di entrare a far parte del team di Leasys Rent e di accogliere la sfida del miglioramento continuo delle soluzioni di mobilità a 360°, al fine di creare una vera “mobilità circolare”” ha dichiarato Cerruti.