Mercedes eCitan ora disponibile anche in versione full electric

Mercedes sta per lanciare il furgone eCitan in versione elettrica.

L' eCitan viene lanciato nella versione Furgone con una scelta di due lunghezze: la versione compatta da 4498 mm e la versione lunga da 4922 mm e nella versione Tourer. L'autonomia è compresa tra 280 e 284 chilometri. Nelle stazioni di ricarica rapida, la batteria da 45 kWh viene caricata dal 10 all'80% in 38 minuti. Il vantaggio principale è che la capacità di carico e il carico utile sono paragonabili a quelli dei modelli Citan con motore tradizionale. La porta scorrevole ad ampia apertura e l'altezza ridotta della soglia di carico di 57 centimetri consentono un comodo accesso all'interno e un facile caricamento del veicolo. Poiché le porte scorrevoli sono particolarmente pratiche nei parcheggi stretti. Oltre alla parete divisoria fissa (con o senza finestrino) tra la cabina di guida e il vano di carico, è disponibile una parete divisoria girevole. Una griglia sul lato passeggero anteriore può essere ruotata di 90 gradi, ruotata verso il sedile del conducente e bloccata. Il sedile del passeggero anteriore è ripiegabile. In questo modo si crea una superficie piana per il trasporto di oggetti particolarmente lunghi. La lunghezza del vano di carico è di 3,05 metri per la versione compatta e di 3,41 metri per la versione lunga.

L'eCitan Tourer è uno specialista del trasporto passeggeri a emissioni zero. Il Tourer è già dotato di serie di un portellone posteriore con lunotto e di una seconda porta laterale scorrevole. Il sedile posteriore a panchina è abbattibile da 1/3 a 2/3. Una copertura del vano di carico in un unico pezzo protegge i carichi del Tourer dal sole e dagli sguardi indiscreti. Può essere fissata in tre posizioni e riposta dietro il sedile posteriore a panchina quando non serve. La rete portabagagli protegge i bagagli e il carico. Può essere fissata in due posizioni dietro i sedili anteriori o il sedile posteriore a panchina. L'eCitan Furgone e Tourer sono disponibili in due linee di allestimento che identificano una versione entry ed una più accessoriata denominata Pro. Di serie, l’eCitan contempla, tra gli altri, l’Mbux , il Cruise Control e il climatizzatore automatico. La versione Pro invece presenta aggiornamenti estetici e una maggiore funzionalità. Ad esempio, il Rear parking Assit, il volante multifunzione e il sedile conducente con regolazione lombare. L'Interior Design Package, disponibile come optional, offre ulteriori caratteristiche di alta qualità, come le finiture in nero lucido del cruscotto, le cornici cromate delle bocchette di ventilazione del cruscotto e degli altoparlanti, nonché le maniglie cromate delle porte dell'abitacolo. Il motore elettrico dell'eCitan ha una potenza di picco di 90 kW (122 CV).

La coppia massima di 245 newtonmetri è già disponibile alla partenza. Ciò consente un'accelerazione particolarmente potente con partenza da fermo. La batteria agli ioni di litio è posizionata nel sottoscocca davanti all'asse posteriore, dove è anche protetta dagli urti. Offre una capacità utile di 45 kWh. Un motore sincrono aziona le ruote anteriori dell'eCitan. Il motore è detto sincrono perché gira alla frequenza del campo magnetico dello statore. I clienti possono scegliere tra i programmi di guida Comfort ed ECO (ottimizzazione della gamma) e tre livelli di recupero (D- / D / D+). Al lavoro, a casa o presso le stazioni di ricarica pubbliche, l'eCitan può essere ricaricato in corrente alternata (CA) a 11 kW o, a scelta, a 22 kW tramite il caricatore di bordo. Il tempo necessario per la ricarica completa dipende dall'infrastruttura disponibile e dall'equipaggiamento del veicolo.

Situazione ancora più veloce nelle stazioni di ricarica rapida a corrente continua (DC). A seconda dello stato di carica (SoC) e della temperatura della batteria ad alta tensione, l'eCitan si ricarica con una potenza massima di 75 kW presso un punto di ricarica corrispondente. Ciò significa che può essere caricato dal 10 all'80% di SoC in 38 minuti. Di serie, l'eCitan utilizza una pompa di calore per essere particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, ridurre il fabbisogno di energia e fornire la maggior parte dell'energia per un'autonomia stabile del veicolo attraverso una gestione termica attiva. La batteria del veicolo alimenta solo il compressore della pompa di calore installata e non si occupa dell'effettiva climatizzazione dell'abitacolo.

La gestione termica intelligente garantisce inoltre che, quando si effettua la ricarica presso una stazione di ricarica, solo l'elettricità fornita in quella sede venga utilizzata per la climatizzazione pre-ingresso. Questa opzione di climatizzazione pre-ingresso non solo mantiene la batteria del veicolo nell'intervallo di funzionamento ottimale, ma mantiene anche una temperatura interna confortevole e adatta alla stagione. Ciò significa che la temperatura interna non deve salire al livello desiderato durante la guida, ma deve solo essere mantenuta. Il contenuto energetico della batteria del veicolo è quindi disponibile principalmente per il sistema di trazione. Anche l'eCitan viene lanciato con una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza. I sistemi di assistenza alla guida supportano il conducente in numerose situazioni e monitorano il traffico e l'ambiente circostante grazie a sensori radar e telecamere. In caso di necessità, possono emettere avvisi e assistere il conducente intervenendo. Oltre ai sistemi ABS ed ESP obbligatori per legge, l'eCitan ha di serie il sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz.

Questo sistema offre funzioni aggiuntive rispetto a quelle del sistema eCall, obbligatorio per legge. Ad esempio, la comunicazione non avviene nella rispettiva lingua nazionale, ma nella lingua impostata nel sistema di infotainment. Ciò è utile, ad esempio, in caso di incidente all'estero. La centrale di emergenza Mercedes-Benz informa il centro di controllo dei soccorsi più vicino. L'eCitan è anche ben equipaggiato con sistemi di ritenuta per proteggere gli occupanti del veicolo: il Furgone è dotato di sei airbag di serie. Airbag frontali, windowbag, sidebag torace. Il Citan Tourer dispone inoltre di un settimo airbag, un airbag centrale che in caso di grave collisione laterale può gonfiarsi tra il sedile del conducente e quello del passeggero, riducendo così il rischio di contatto reciproco della testa.

I prezzi per l'eCitan da 90 kW partono da circa 38.742,00 euro per il modello compatto nella versione Furgone.