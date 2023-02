Mercedes-Maybach: quint’essenza del Luxury

Le serie limitate, come la by Virgil Abloh e la Edition 100, affiancano la sartoriale personalizzazione delle Mercedes-Maybach MANUFAKTUR

In un mercato mondiale del lusso stimato da Bain & Company per il 2022 intorno ai 1.384 billion euro, le “Luxury Cars” cubano la quota maggiore: 566 billion euro, pari al 40,89%. Ben più di quanto non faccia il fiorente mercato dei beni di lusso, definiti “Personal luxury goods”, cioè beni di lusso personali che si riferiscono agli articoli di fascia alta e premium, che comprende capi d’abbigliamento, orologi, gioielli, cosmetici, borse, accessori moda, ecc... che si ferma a 353 billion euro, soltanto il 25,5%. In questo contesto le proposte del brand di lusso Mercedes-Maybach svolgo un ruolo particolarmente rilevante.

L’ultimo capitolo

Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh rappresenta l'ultimo capitolo di Project MAYBACH, la collaborazione con il compianto Virgil Abloh, partner di primo piano tra le collaborazioni della Casa di Stoccarda nonché artista eclettico, architetto, direttore creativo, fashion designer e filantropo. Disegnata nel 2021 insieme Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes Benz Group AG, la vettura è stata ultimata prima della prematura scomparsa di Abloh ed è disponibile in edizione limitata a 150 esemplari.

I confini del lusso

Mercedes-Maybach, da oltre un secolo, definisce i confini del lusso, e la limited edition Maybach by Virgil Abloh, una Mercedes-Maybach S 680 4MATIC completamente rivisitata, porta avanti questa tradizione. Creata dal team Mercedes-Benz di Sindelfingen, specializzato nelle personalizzazioni e nelle lavorazioni artigianali, gli esterni dell'auto presentano la tipica combinazione bicolore realizzata per Project MAYBACH. La parte superiore dell'auto si distingue per la livrea in nero ossidiana lucido, mentre la parte inferiore, le fiancate e i cerchi dallo speciale design sono verniciati in una tonalità sabbia.

Altissima qualità artigianale negli interni

Anche negli interni prosegue la fattura artigianale di altissima qualità, con lo stesso accostamento bicolore. L'abitacolo a quattro posti, il volante, le porte, la sezione inferiore della plancia portastrumenti e il tetto sono rivestiti in nappa color nero e sabbia, e sono completati da elementi decorativi e modanature color sabbia. I soffici tappetini neri sono rifiniti con un bordo a contrasto in pelle color sabbia e ricamo con logo Mercedes Maybach. Per accentuare l'aspetto monolitico, i telai dei finestrini sono verniciati, mentre uno speciale logo di Mercedes Maybach e Virgil Abloh è inciso sulla consolle centrale, realizzata in nero laccato lucido, sui cuscini posteriori, sui poggiatesta e sulla portiera.

Mercedes-Maybach Edition 100

In occasione del 100° anniversario Mercedes-Maybach presenta l'Edition 100, una serie speciale limitata a soli 100 esemplari degli attuali modelli di Classe S e GLS. “Tutto ciò che è di qualità deve essere anche bello”: è questo il motto di Wilhelm e Karl Maybach agli inizi del XX secolo. Padre e figlio sono costruttori di grande talento, precursori del lusso automobilistico e pionieri in fatto di stile. Con una formula apparentemente semplice hanno prodotto qualcosa di altamente complesso: perfezione e abilità si accompagnano all'innovazione, sia tecnica che artigianale. Ancora oggi Maybach rappresenta tutto questo. Il marchio Mercedes-Maybach si evolve, offrendo nuovi modelli, presto anche elettrici.

Personalizzazione tailor made

Con il programma MANUFAKTUR, Mercedes-Benz soddisfa ulteriormente il crescente desiderio di personalizzazione dei clienti e arricchisce l'attuale gamma di prodotti con un upgrade di esclusività e lusso. Materiali selezionati e lavorati prevalentemente a mano, verniciature esclusive e inserti di alta qualità negli interni offrono un'ampia gamma di opzioni per un aspetto individuale. Un programma corrispondente è già disponibile da diversi anni per la Classe G: la ‘G manufaktur’ offre una propria selezione di materiali e colori appositamente adattati all'architettura del veicolo. Con l'introduzione del marchio MANUFAKTUR, Mercedes-Benz offre ora un programma di personalizzazione corrispondente anche per altre serie di modelli come la CLS, la Mercedes-AMG GT coupé a 4 porte e la Classe S a passo lungo, nonché la Mercedes-Maybach Classe S.