MercedesTrophy 2024: Golf e lusso al via

Il prestigioso circolo del Golf Roma Acquasanta si appresta a inaugurare, sabato 6 aprile, la 35ª edizione del MercedesTrophy,

dando il via a una serie di 15 appuntamenti destinati a definire il panorama golfistico amatoriale italiano del 2024. La competizione, che culminerà con la finale del 14 settembre presso l’Argentario Golf Club, rappresenta una vera e propria celebrazione dell'eccellenza nel golf, nonché un'espressione di lusso e sostenibilità.

Il MercedesTrophy non è solo un torneo; è un'esperienza a 360 gradi che coniuga la passione per lo sport con l'avanguardia tecnologica e l'innovazione. Mercedes-Benz, da sempre sinonimo di eccellenza e prestigio, offre ai partecipanti l'opportunità di entrare in contatto con le ultime novità del brand, spaziando dai tradizionali motori diesel e benzina, alle più sofisticate soluzioni mild e plug-in hybrid, fino a un'ampia gamma di veicoli full electric.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia, sottolinea l'importanza strategica del golf per il marchio, evidenziando come il torneo sia l'occasione perfetta per promuovere valori condivisi quali performance e sostenibilità. L'alleanza con l’Argentario Golf & Wellness Resort, entrato di recente nella rete dei Luxury Hub di Mercedes-Benz, conferma l'impegno del brand nella valorizzazione di esperienze esclusive, all'insegna del benessere e del rispetto per l'ambiente.

La storia di Mercedes-Benz nel mondo del golf affonda le radici negli anni '80, riflettendo un impegno costante verso uno sport che incarna l'eleganza e la ricerca della perfezione. Attraverso il MercedesTrophy, il marchio tedesco continua a celebrare la propria passione per il golf, riaffermando il suo ruolo di leader nell'unire tradizione sportiva, innovazione tecnologica e impegno ambientale.

Con oltre 60.000 partecipanti provenienti da più di 60 paesi, il MercedesTrophy si conferma come uno dei circuiti amatoriali più prestigiosi a livello internazionale, un ponte tra culture diverse, unito dalla passione per il golf e dall'eccellenza che solo Mercedes-Benz sa offrire.

Quest'anno, il torneo si annuncia più entusiasmante che mai, promettendo ai partecipanti un viaggio indimenticabile attraverso i più bei campi da golf d'Italia, all'insegna di sportività, lusso e innovazione. Un'esperienza unica, che va oltre la semplice competizione, per celebrare la grandezza del golf e i valori di un marchio leggendario come Mercedes-Benz.