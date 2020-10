MIMO 2020: 40 brand confermano la partecipazione garantendo la salute pubblica

E' tutto pronto per il Milano Monza Motor Show 2020 che andra in scena dal 29 ottobre all’1 novembre 2020 e sarà l’esempio di come si possa immaginare e realizzare un evento di portata nazionale in tutta sicurezza in tempo di COVID, unendo la necessità di preservare la salute pubblica con quella di fare sistema e ripartire.

Ognuna delle auto e delle moto esposte nel salone diffuso a cielo aperto, che si snoderà nelle strade del centro di Milano per una passeggiata di oltre 3 chilometri, sarà collegato a un QR code posto sia sulla pedana che sul totem di riferimento. Scannerizzandolo, i visitatori potranno accedere alla pagina riservata a quel modello che conterrà le schede tecniche, le immagini e i video e il link per richiedere maggiori informazioni, un preventivo o arrivare direttamente al configuratore.

Il QR code diventerà così un assistente virtuale in pedana che potrà affiancare, e in alcuni casi sostituire, il personale addetto. Un sistema per scongiurare il rischio di code e di assembramenti unito alla possibilità, per le case auto e motociclistiche, di poter avere un riscontro immediato del pubblico interessato grazie ai contatti che dalla pagina modello arriveranno al sito ufficiale del marchio.

Ogni pedana sarà delimitata da tenditori e attorno verrà utilizzata segnaletica a terra per dare indicazione ai visitatori di come mantenere il distanziamento. Avvisi e comunicazioni sull'utilizzo dei dispositivi medici saranno posti in punti strategici della manifestazione e personale dell'organizzazione girerà per le vie controllando che i visitatori indossino la mascherina, come da protocollo.

A oggi sono già 40 i brand che hanno aderito a questa edizione di MIMO 2020 e la lista completa sarà comunicata lunedì 12 ottobre, termine ultimo indicato ai marchi per confermare la partecipazione. I brand presenteranno in piazza Duomo oltre 15 tra anteprime nazionali ed europee e offriranno al pubblico una passeggiata nella storia dell’industria automobilistica tra corso Vittorio Emanuele, via Montenapoleone, via Mercanti e via Dante, fino ad arrivare alla piazza del Castello Sforzesco dove si troveranno i modelli del Focus auto elettriche e ibride. Oltre 35 modelli caratterizzati da motorizzazioni green saranno a disposizione del pubblico che potrà decidere di provarli per le strade di Milano prenotando un test drive non soltanto nei giorni della manifestazione.