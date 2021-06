1000 Miglia: partita la terza tappa direzione Bologna

Dopo la passerella di via Veneto, giro di boa per un’altra giornata della Freccia Rossa.

Alle 6:15 è partita da Roma la terza tappa della 1000 Miglia 2021. È una tappa lunga, che porterà gli equipaggi fino a Bologna, con un percorso di oltre 520 chilometri. Dopo il caldo di ieri, questa mattina alla partenza la temperatura è ancora mite (21°) ma il sole già alto fa presagire un’altra giornata tipicamente estiva.

In uscita da Roma, il convoglio si è diretto verso l’Umbria, con passaggio prima da Amelia e poi da Orvieto, per toccare poi Cortona, dove, oltre alle opere del Beato Angelico, si trova il meraviglioso Eremo francescano “Le Celle”, uno dei primi insediamenti francescani scelto e voluto proprio da Francesco di Assisi nel lontano 1211. Ad Arezzo, città che ha dato i natali a personaggi illustri come Petrarca e Piero della Francesca, gli equipaggi si fermeranno per il pranzo in gara.

“Oggi affronteremo gli altri due passi iconici della 1000 Miglia, la Futa e la Raticosa, questa volta risalendo la penisola” ha detto Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia srl. “È una grande soddisfazione vedere ancora una volta sulle strade d’Italia le bellissime auto storiche della Freccia Rossa, gioielli di design e di innovazione. Oggi lo stesso spirito d’avanguardia lo troviamo nelle supercar della 1000 Miglia Experience così come nelle auto elettriche della 1000 Miglia Green, che affrontano una prova tutt’altro che semplice”.

A guidare la classifica alla fine della Seconda tappa è ancora l’equipaggio formato da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, con l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929 numero 43, con 41.688 punti: “Ieri è andata bene”, ha commentato Vesco alla partenza. “Abbiamo preso tanto sole, è stata una giornata faticosa, ma l’arrivo a Roma è stato positivo. La macchina sta andando benissimo e noi siamo in linea con le aspettative. Adesso guidiamo la classifica ma ai livelli a cui siamo arrivati ogni prova conta fino all’ultimo”.

Al secondo posto, a 714 punti di distanza, sale il duo composto da Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomi sulla loro Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 numero 41. Raggiunge il terzo posto, con 40.102 punti, l’equipaggio formato da Giovanni Moceri e Daniele Bonetti sull’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928 numero 37: “È una 1000 Miglia molto tecnica, quest’anno, e molto difficile. Ieri abbiamo avuto qualche problema meccanico che tuttavia non ci ha compromesso seriamente, ma ci siamo impegnati ancora di più per mantenere una posizione di vertice. È una sfida che ad ogni chilometro ci motiva per rimanere allo stesso livello del 2019”.

Seguono in quarta posizione Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli con la loro Lancia Lambda Spider Casaro del 1927 numero 24. Prima del via da Roma, Fontanella ha commentato: “Ieri la seconda tappa è andata bene. È stata una bella giornata e siamo contenti. Il percorso è duro ma cerchiamo di fare del nostro meglio anche in questa terza giornata di gara”.

Quinta posizione per Giuseppe Nobis e Fabio Loperfido a bordo della O.M. 665 SMM Superba 2200 del 1930 numero 6.

Silvia Marini e Lucia Filipelli, primo equipaggio tutto al femminile nella classifica provvisoria, si trovano in ventinovesima posizione con 33.122 punti. La coppia sta viaggiando a bordo della Bugatti T40 del 1929 numero 40.

Alla partenza era ancora viva l’emozione per l’arrivo di ieri sera a Villa Borghese, con la passerella in via Veneto e il passaggio attraverso il centro di Roma. È stato uno spettacolo unico, soprattutto per i debuttanti. Dal Belgio, Ruben Maes, pilota dell’auto numero 166 Jaguar XK 120 Ots SE Roadster del 1954 con Filip Deplancke come navigatore, ha detto: “Siamo alla nostra prima 1000 Miglia e ieri è stato tutto perfetto, molto emozionante. Durante la tappa ogni passaggio è andato benissimo e siamo davvero soddisfatti della posizione che abbiamo raggiunto. Siamo veramente felici di essere qui.”