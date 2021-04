Al rally di Sanremo brillano farina, lucchesi e le Peugeot 208

Il dominio delle PEUGEOT 208 fra le vetture a due ruote motrici è stato nettissimo (l’intero podio della categoria è andato a tre delle nuove 208 Rally 4 e complessivamente sette 208 nelle prime 11 posizioni!) ed esaltante è stata la battaglia in entrambe le classi interessate dalla serie promossa dala filiale italiana della Casa del Leone.

Fra le nuove PEUGEOT 208 Rally 4 con motore 1.2 turbo, lotta appassionante fra il giovane Christopher Lucchesi – classe ’99 - e l’altro toscano Mirco Straffi dal primo all’ultimo metro di un rally disputato a lungo sotto la pioggia. I due sono stati talmente bravi da esprimersi spesso vicino ai livelli di Andrea Nucita, il migliore delle due ruote motrici con la 208 Rally 4 ufficiale, e sono finiti nell’ordine alle sue spalle, separati tra loro da una trentina di secondi appena. Molto positivo anche il debutto con la vettura di Federico Santini, settimo di categoria e terzo fra i trofeisti. Condizioni difficili per gli esordienti Nicola Cazzaro, comunque positivamente al traguardo, e di Fabrizio Giovanella.

Gran gara anche di Fabio Farina e Ilario Bondioni con le precedenti PEUGEOT 208 R2B con motore 1.6 aspirato. L’esperto lombardo Bondioni è stato il più rapido al via e ha mantenuto il comando per le prime tre prove, ma poi il giovane trentino è riuscito a scavalcarlo e lo ha progressivamente distanziato. Per Farina la doppia soddisfazione del successo di classe e del maggior bottino della giornata: 18 punti rispetto ai 15 di Lucchesi, entrambi anche i più veloci nella power stage per la rispettiva classe.

Infatti per la prima fase della stagione, che oltre al Sanremo comprende anche Targa Florio e San Marino, i piloti conquistano punti in base alle rispettive classifiche di classe (e riceveranno premi distinti), mentre nelle quattro gare conclusive del calendario (Roma, Millemiglia, Due Valli e Liburna Terra) verrà stilata una classifica unica che porterà a definire il campione 2021 del 208 Rally Cup TOP.

Classifiche dopo il Rallye Sanremo

Classe R2C : 1. Lucchesi 15 punti; 2. Straffi 12; 3. Santini 5