Formula 1: Leclerc vince a Monaco, Sanz terzo: un capolavoro storico per la Fe

Charles Leclerc ha finalmente sfatato il tabù Monaco, completando un weekend perfetto con una vittoria nella sua gara di casa.

Dopo essere stato il più veloce nelle libere del venerdì e aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato, Leclerc ha trionfato oggi per la prima volta nel Gran Premio di Monaco, ottenendo il suo sesto successo in Formula 1. L'ultima vittoria del pilota monegasco risaliva al Gran Premio d’Austria del 2022. Per la Scuderia Ferrari, questa rappresenta la vittoria numero 245 nella storia della Formula 1 e la decima nel prestigioso Gran Premio di Monaco.

Sul podio insieme a Leclerc sono saliti Oscar Piastri della McLaren, che ha eguagliato il suo miglior risultato ottenuto in Qatar nel 2023, e Carlos Sainz della Ferrari, che ha conquistato il terzo posto. Per Sainz, si tratta della terza volta sul podio a Monte-Carlo, dopo i secondi posti del 2021 e 2022.

La Giornata in Pista

Alla partenza, i piloti si sono divisi quasi equamente tra chi ha optato per le gomme Medium e chi ha preferito le Hard. La gara ha visto subito una bandiera rossa a causa di una collisione tra Sergio Perez e le due Haas, che ha consentito ai piloti di cambiare le gomme senza ulteriori soste. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono ripartiti con gomme Hard, puntando a completare la gara senza ulteriori pit-stop.

La seconda partenza è stata priva di sorprese, con Leclerc che ha mantenuto la prima posizione davanti a Piastri e Sainz. La strategia di Ferrari si è concentrata sulla gestione delle gomme e sul mantenimento delle posizioni. La gara è stata una lunga marcia verso il traguardo, senza grandi colpi di scena, con Leclerc e Sainz che hanno tagliato il traguardo rispettivamente in prima e terza posizione.

Un Trionfo Memorabile

Con questa vittoria, Charles Leclerc è diventato il primo pilota monegasco a trionfare nel Gran Premio di Monaco dai tempi di Louis Chiron, che vinse 93 anni fa. Leclerc è anche il 37° vincitore diverso sulle strade del Principato dal 1950 e il settimo pilota della Ferrari a ottenere questo successo.

Per la Scuderia Ferrari, la giornata si è conclusa con una grande festa, con il team che ha abbracciato Charles e Carlos accompagnati dalle sirene delle barche ancorate nel molo. Questa sera a Monaco si festeggerà fino a notte fonda, celebrando una vittoria storica e memorabile.