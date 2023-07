Formula E: Nissan Formula E Team ottiene il primo podio della stagione

Il Nissan Formula E Team conquista il primo podio stagionale del Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2022/23 all’E-Prix di Roma con Norman Nato che chiude al secondo posto.

Domenica 16 luglio, partito dalla terza posizione, dopo un ottimo sorpasso a pochi giri dal via, il pilota francese Nato ha mantenuto un ritmo competitivo fino all’ultima curva, riuscendo a ottenere il podio. Mentre Fenestraz è stato costretto ad una sosta ai box per un problema tecnico, concludendo la gara in 16a posizione.

Sabato 15 luglio, Nato ha rimontato la gara rispetto alla posizione di qualifica di ben 4 posizioni, chiudendo al settimo posto. Fenestraz invece è partito terzo e ha chiuso alla decima posizione dopo la bandiera rossa e del fermo operativo che ha causato un problema nella gestione energetica.

La Formula E tornerà per l'evento finale della Stagione 9 il 29 e 30 luglio, quando la serie elettrica si dirigerà a Londra per i Round 15 e 16.