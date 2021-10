Giovanella (208 rally 4) e Tondina (208 r2b) campioni del Peugeot Competition

Eccezionale doppietta dei piloti del PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup PRO nella serie IRC Pirelli. Fabrizio Giovanella (PEUGEOT 208 Rally 4) e Riccardo Tondina (PEUGEOT 208 R2B) sono i vincitori di categoria sia della serie IRC Pirelli che del trofeo PEUGEOT!

Il loro trionfo è maturato nell’ultima gara del calendario, il Rally di Bassano del Grappa, lo scorso fine settimana.

Il trentasettenne ossolano Fabrizio Giovanella ha aggiunto un nuovo alloro ad una stagione già trionfale per la nuova PEUGEOT 208 Rally 4 spinta dal motore 1.2 turbo, che si era già assicurata con anticipo il titolo italiano assoluto 2RM con Andrea Nucita e il titolo 2RM del campionato asfalto (CIRA) con il giovane Christhoper Lucchesi, quest’ultimo vincitore anche del PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup PRO legato alla serie Tricolore. Per Giovanella una vittoria molto significativa, visto che si è dovuto misurare in un raggruppamento con vetture di maggiore potenza: ma evidentemente le doti della nuova PEUGEOT da rally si sono rivelate eccezionali.

Per Riccardo Tondina il titolo della frequentatissima classe R2B - monopolizzata dalle 208 con motore 1.6 aspirato della precedente generazione - è arrivato proprio all’ultima gara, con una vittoria che gli ha permesso di scavalcare nella classifica finale il campione uscente Alessandro Zorra e l’emergente Fabio Farina che alla vigilia lo precedevano. Per Farina è comunque arrivato il secondo posto finale, mentre Zorra – costretto al ritiro – è scivolato al quarto posto dietro anche al giovanissimo (classe 2001) Gabriel Di Pietro.

Per Tondina, ventottenne di Borgomanero, è un nuovo titolo PEUGEOT dopo quello nel PEUGEOT COMPETITION Regional Rally CLUB della scorsa stagione.

Classifiche finali (Top 10)

Classe S16+R3C+R3T+R2C+R2BT: 1. Fabrizio Giovannella (208 Rally 4) 190 punti; 2. Guglielmini (R2T) 166 3. Fiorenti (R3C) 149,25, 4. Cocco (S1600) 140, 5. Audirac (S1600) 110; 7. Alessio Bellan (208 Rally 4) 89,75, 10. Andrea Garzoni (208 Rally 4) 21.

Classe R2B (tutti su PEUGEOT 208 R2B): 1. Riccardo Tondina 187,5 punti, 2. Fabio Farina 164,25; 3. Gabriel Di Pietro 155, 4. Alessandro Zorra 132; 5. Williams Zanotto 112,75; 6. Claudio Gubertini 98,75, 7. Sandro Schenetti 97, 8. Giuseppe Frattalemi 91; 9. Luca Fredducci 78,5; 10. Giovanni Giaquinto 60,75.