Motori accesi per la finale del Trofeo Pirelli

Sono 48 i piloti iscritti al Trofeo Pirelli – Accademia 2021 che hanno conquistato il diritto a disputare la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia.

Uno schieramento che comprende non solo un gruppo con vetture di vertice che punterà alla vittoria assoluta, ma anche aspiranti a ben 12 diversi titoli di classe e a quelli Under 25, Over 55 e femminile.

Del primo gruppo fanno parte ben cinque dei nove campioni ACI Sport di zona: Elwis Chentre (Zona 1), Andrea Spataro (Z2), Filippo Bravi (Z3), Carmine Tribuzio(Z7) e Roberto Lombardo (Z8) . A cui va aggiunto anche Corrado Pinzano, che la Finale Nazionale l’ha già vinta nel 2019.

In occasione di questa gara di finale Pirelli mette in palio il seguente montepremi - che va ad aggiungersi a quello già assegnato per i risultati delle Zone:• rispettivamente 6.000€, 3.000 €, 1.000 € e 4 pneumatici PZero per i primi 4 trofeisti classificati nelle seguenti categorie: vetture 4RM, vetture 2RM.• rispettivamente 3.000€, 2.000€, 1.000 € e 4 pneumatici PZero per i primi 4 trofeisti classificati nella classe R2B• 1.000€ e 2 pneumatici PZero per ciascuno dei vincitori delle seguenti categorie: Under 25, Under 25 2RM, femminile.Tali premi sono cumulabili.

Il quadro completo dei vincitori di Zona e degli iscritti al Trofeo Pirelli – Accademia 2021 che hanno diritto a partecipare alla Finale è riportato sotto.

IL TROFEO PIRELLI – ACCADEMIA

Rivolto innanzitutto ai piloti privati italiani, il Trofeo Pirelli – Accademia è legato alle nove Coppa Rally di Zona ed alla Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia, gare che ogni anno coinvolgono una cinquantina di rally e oltre il 90% dei licenziati del settore.

La serie ha iscrizione gratuita e ha il triplice scopo di:- Favorire l’attività dei piloti privati attraverso un montepremi di circa 80.000 Euroche va ad aggiungersi a quelli messi in palio da Aci Sport per le Coppe di Zona e a quelli di altri trofei compatibili, come Peugeot Competition, R Trophy, ecc.- Supportare tecnicamente gli utilizzatori dei pneumatici Pirelli attraverso la presenza di personale tecnico Pirelli in occasione di selezionate gare di zona per far conoscere meglio le potenzialità e come utilizzare al meglio i suoi PZero per l'asfalto, Cinturato per pioggia, neve e ghiaccio, e Scorpion per gli sterrati.- Promuovere i migliori piloti attraverso il montepremi legato alla Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia

PILOTI ISCRITTI AL TROFEO PIRELLI FINALISTI ACI SPORT

Top 3 assoluti di ZonaZ1: 1. Elwis Chentre (Skoda Fabia R5), 3. Corrado Pinzano (R5)Z2: 1. Andrea Spataro (Skoda Fabia R5), 2. Jordan Brocchi (R5), 3. Stefano Baccega (R5)Z4: 1. Filippo Bravi (Soda Fabia R5), 3. Claudio De Cecco (R5.4)Z7: 1. Carmine Tribuzio (Skoda Fabia R5), 2. Maurizio Di Gesù (R5.7)Z8: 1. Roberto Lombardo (Peugeot 207 S2000)Vincitori di classe:A6: Marco Varetto (Z1), Salvatore Pio Scannella (Z8)A7: Nazareno Pellitteri (Z8)R1T 4x4: Simone Rivia (Z5), Alessandro Ciardi (Z6)R2B: Alberto Branche (Z1), Valentino Gaspari (Z3), Rosario Cannino (Z8)R2C: Stefano Santero (Z1), Flavio Brega (Z2), Giampaolo Bizzotto (Z4), Emanuele Danesi (Z6), Giuliano Galeti (Z7)R3C: Matteo Giordano (Z1) , Oscar Fioroni (Z4), Alessio Spiaggia (Z8)R4: Luca Santoro (Z7)R5: Carmine Tribuzio (Z7), Andrea Spataro (Z2), Elwis Chentre (Z1), Filippo Bravi (Z4), Maurizio Mirabile (Z8)N4: Piergiorgio Bedini (Z5), Agostino Capraro (Z8)N5Naz: Simone Boscariol (Z6)S1600: Nicholas Cianfanelli (Z2), Roberto Vescovi (Z5, Z6), Carmelo Molica Franco (Z8)S2000: “Galet” (Z2), Alessio De Santis (Z7), Roberto Lombardo (Z8),Under 25 Alberto Branche (Z1), Michel Della Maddalena (Z2), Stefano Facchin (Z4), Salvatore Pio Scannella (Z8), Rosario Cannino (Z8).Over 55: 1. Claudio De Cecco (Z4), Piergiorgio Bedini (Z5), Pierluigi Della Maggiora (Z6), 1. Maurizio Di Gesù (Z7), Carlo Stassi (Z8), Auro Siddi (Z9)Femminile: 1. Sara Carra (Z7).

I CAMPIONI DI ZONA DEL TROFEO PIRELLI ACCADEMIA 2021ZONA 1 (Piemonte Valle d’Aosta): 1. ELWIS CHENTRE (classe R5)ZONA 2 (Lombardia e Liguria): 1. LUCA FIORENTI (R3C)ZONA 3 (Trentino, Veneto tranne BL e VE): 1. VALENTINO GASPARI (R2B)ZONA 4 (Friuli V.G., Veneto BL e VE): 1. OSCAR FIORONI (R3C)ZONA 5 (Emilia Romagna, Marche, RSM): 1. PIERGIORGIO BEDINI (N4)ZONA 6 (Toscana, Umbria): 1. ROBERTO VESCOVI (S1600)ZONA 7 (Lazio, Campania, Puglia, ecc.): 1. CARMINE TRIBUZIO (R5)ZONA 8 (Sicilia): 1. ROSARIO CANNINO (R2B)ZONA 9 (Sardegna): 1. AURO SIDDI (R5)