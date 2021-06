Subito protagonista la Opel Corsa-e Rally alla prima uscita

Al Rally du Touquet, gara di apertura del campionato francese sull’asfalto, il collaudatore rally Opel Marijan Griebel e il copilota Tobias Braun hanno condotto la vettura rally elettrica che parteciperà al primo campionato monomarca del mondo di fronte a oltre 200 concorrenti per un totale di ben 11 prove speciali.

La Opel Corsa-e rally si è distinta per l’eccellente prestazione e la totale affidabilità nel corso dei 131 chilometri di prove speciali sulle strade della costa nord-occidentale della Francia. L’agile auto elettrica di Rüsselsheim ha quindi dimostrato di essere pronta per la gara di apertura dell’ADAC Opel e-Rally Cup che si svolgerà l’11 e 12 giugno con l’ADAC Rally Stemweder Berg. 14 vetture con team di cinque nazioni sono attese ai nastri di partenza della prima competizione rally elettrica monomarca del mondo.

“Mi sono davvero divertito a partecipare nuovamente a un rally e a guidare la Opel Corsa-e Rally sulle strade impegnative di Le Touquet”, ha dichiarato Marijan Griebel. “La vettura si è comportata in maniera brillante in entrambe le giornate. Penso che si siano stupiti in tanti!”

Anche Jörg Schrott, Opel Motorsport Director, è stato molto felice della prova: “Questa prima uscita in un vero rally è stata un momento fondamentale del nostro progetto. Il debutto della Opel Corsa-e Rally è stato davvero convincente, non abbiamo avuto un solo

problema tecnico in nessuna delle due giornate. La macchina ha suscitato moltissimo interesse – da parte dei funzionari di gara, degli altri team e dei rappresentanti dei media. Adesso siamo “ready to race” e non vediamo l’ora che inizi la stagione della ADAC Opel e- Rally Cup con l’ADAC Rally Stemweder Berg.”