Timo Scheider al via della ADAC Opel e-Rally Cup

“Timo fa parte della famiglia Opel e questo non cambia anche dopo tanti anni”, ha dichiarato Jörg Schrott, Direttore Opel Motorsport. “Averlo come ospite alla griglia di partenza della prima prova della ADAC Opel e-Rally Cup mi rende personalmente molto felice e costituisce un ulteriore incentivo per il resto del campo di gara. Competere contro un due volte campione del DTM è una grandissima sfida per gli altri piloti, i quali faranno tutto il possibile per battere un grande campione, non c’è dubbio. Timo sa molto bene che i rally e le gare su pista sono totalmente diversi. Non vediamo l’ora di vedere come se la caverà al suo primo tentativo”.

SAT.1, il canale televisivo tedesco con cui Scheider collabora come esperto durante le trasmissioni del DTM, ha in programma un servizio sul debutto di Timo nel mondo del rally. Data e ora della trasmissione non sono state ancora definite.