Museo Mercedes-Benz, il 2022 un anno da record di visitatori

Il Museo Mercedes-Benz traccia un bilancio di successo dell'anno 2022:

l'anno scorso il museo è stato visitato da un totale di 626.773 persone. Da classi scolastiche a visitatori di ogni tipo, provenienti da brn 150 Paesi. Il 28 aprile 2022 hanno acquistato l'11.111.111° biglietto d'ingresso dall'apertura del museo nel 2006. Il variegato programma del 2022 nell'area esterna comprendeva l’ormai classico raduno di auto d'epoca di tutte le marche "Classics & Coffee", i concerti estivi, una giornata dedicata alle famiglie, il cinema all'aperto e la "Mostra di cultura cittadina al Museo Mercedes-Benz". Un punto culminante è stata la mostra "Moving in Stereo" della Mercedes-Benz Art Collection, che durerà fino all'11 giugno 2023.

Il confronto tra il 2022 e l'anno pandemico 2021 mostra quanto sia importante la normalizzazione della vita culturale per gli ospiti dei musei:

- Dal 2021 al 2022, il numero di visitatori è aumentato di oltre 2,5 volte.

- Anche nel 2022 gli stranieri hanno rappresentato più della metà degli ospiti. La maggior parte di essi proveniva da Europa, Ucraina e Stati Uniti d'America.

Novità al Museo Mercedes-Benz

La mostra d'arte "Moving in Stereo", con i pezzi forti della Mercedes-Benz Art Collection, durerà fino all'11 giugno 2023. A gennaio sono state aggiunte altre nove opere d'arte alla mostra, che ora conta 150 lavori di 90 artisti provenienti da 20 Paesi. Il museo continuerà a coltivare anche in futuro la contaminazione tra la storia della mobilità e l'arte.

"Il nostro spazio è un luogo meraviglioso per rendere i tesori della Mercedes-Benz Art Collection accessibili a un vasto pubblico. Per questo motivo, anche dopo la mostra speciale 'Moving in Stereo', le singole opere della Mercedes-Benz Art Collection avranno una sede permanente presso di noi", dichiara Bettina Haussmann, Direttore del Museo Mercedes-Benz

Da gennaio, la Legend Room 7 espone: "Frecce d'argento - Gare e record", una selezione delle recenti acquisizioni della Collezione d'Arte:

· Cody Choi: When You Say No, You Know Something. When You Know Something, Communication is Impossible, 2010-2011

· Marius Glauer: Senza titolo II, 2015

· Zanele Muholi: Gamalakhe I, 2018

· Farah Al Quasimi: Curtain Shop, 2019

· Zanele Muholi: Sine II, Sheraton Hotel, Brooklyn, 2019

· Dawn Williams Boyd: L'era Trump: L'America di Trump, 2020

· Zanele Muholi: Zibandlela VI, III e II, The Sails, Durban, 2020

· Natalie Czech: A Window View di Robert Creeley (Skyline), 2021

· Richard Mosse: Comune allagato, Amazon, 2021

Le visite guidate alla mostra d'arte "Moving in Stereo" possono essere prenotate online all'indirizzo Mercedes-Benz Museum, via email classic@mercedes-benz.com o per telefono al +49 (0) 711 17-30 000.

Anche nella Legend Room 7: "Frecce d'Argento - Gare e record", tre nuove auto da competizione e un motore da corsa hanno completato l'esposizione permanente da dicembre 2022:



· Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance: L'auto del campionato mondiale di Formula 1 di Lewis Hamilton, 2020

· Mercedes-AMG GT3: L'auto del campionato DTM di Maximilian Götz, 2021

· Silver Arrow 02: l'auto del campionato mondiale di Formula E di Nyck de Vries, 2020/2021

· Mercedes-AMG M09 EQ Power+: Motore di Formula Uno della stagione 2018

Programma provvisorio 2023

· Mostra speciale interattiva "L'uomo mobile" da metà settembre 2023: un'esposizione e una piattaforma d'azione sulla mobilità urbana moderna

· Attività creative per bambini presso il CAMPUS ogni sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, nonché attività pratiche durante le vacanze di Pasqua, Pentecoste e quelle d’estate e autunno.

· Raduni di auto d'epoca di tutte le marche "Classics & Coffee" da metà aprile a inizio ottobre 2023 ogni domenica: i temi includono "Baby Benz", "Pagoda", AMG, Coupé e Cabriolet, nonché veicoli esterni e commerciali.

· Concerto estivo Mercedes-Benz dal 6 al 9 luglio 2023.

· Giornata per bambini e famiglie con un vivace programma nell'area esterna e nel museo il 9 luglio 2023

· "Cultura urbana al Museo Mercedes-Benz" dal 13 luglio al 13 agosto 2023: Per il terzo anno, il museo permette ad artisti creativi della regione di esibirsi sul palco all'aperto.

· Cinema all'aperto dal 18 agosto al 3 settembre 2023: 15 film sotto le stelle

Didascalie foto.

23C0026_001

Mercedes-Benz Museum. Exterior shot. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: D157621)

23C0026_002

Mercedes-Benz Museum, Legend Room 7: “Silver Arrows – Races and Records” with championship cars from the DTM and FIA Formula E from 2021 as well as new acquisitions of the Mercedes-Benz Art Collection. The works in detail from left, top: Marius Glauer: Untitled II, 2015; Zanele Muholi: Zibandlela VI, III and II, The Sails, Durban, 2020; Dawn Williams Boyd: The Trump Era: Trump’s America, 2020; From left, bottom: Cody Choi: When You Say No, You Know Something. When You Know Something Communication is Impossible, 2010–2011; Zanele Muholi: Sine II, Sheraton Hotel, Brooklyn, 2019; Zanele Muholi: Gamalakhe I, 2018; Farah Al Quasimi: Curtain Shop, 2019; Richard Mosse: Flooded Municipality, Amazon, 2021; Natalie Czech: A Window View by Robert Creeley (Skyline), 2021, © VG Bild-Kunst Bonn, 2023. Note: The use of the photo is permitted in the context of editorial reporting on the above-mentioned exhibition “Moving in Stereo”.

23C0026_003

All-make classic car meeting “Classics & Coffee” at the Mercedes-Benz Museum. Photo taken on 24 July 2022. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: D790677)

23C0026_004

Mercedes-Benz Concert at the Mercedes-Benz Museum. Concert by Alvaro Soler. Photo taken on 9 July 2022. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: D788183)

23C0026_005

Open Air Cinema at the Mercedes-Benz Museum. Aerial view from 23 August 2022. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: D794694)

23C0026_006

“Urban Culture at the Mercedes-Benz Museum”: Photo taken on 24 July 2022. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: D790650)

23C0026_007

Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance Formula One racing car. Lewis Hamilton’s winning car in the Turkish Grand Prix in Istanbul on 15 November 2020. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: M252095)

23C0026_008

Mercedes-AMG GT3 DTM car. Maximilian Götz’s championship car in the 2021 season. Photo of the DTM race at the Norisring in Nuremberg on 10 October 2021. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: MercedesAMGCustomerRacing_DTM_2021_Norisring_14)

23C0026_009

Mercedes-EQ Silver Arrow 02 FIA Formula E racing car. Nyck de Vries’ championship car in the 2020/2021 season. Photo from the Berlin E-Prix on 15 August 2021. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: D740573)