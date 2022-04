Nasce la piattaforma digitale FCA Bank Pay

FCA Bank abbraccia l’evoluzione delle formule creditizie ed entra nel futuro dei pagamenti.

La Banca, sempre più punto di riferimento nel daily banking, lancia FCA Bank Pay, l’innovativa piattaforma digitale che consente ai rivenditori convenzionati di offrire nuove modalità di pagamento: a rate, con o senza interessi, oppure in un’unica soluzione.

Ispirato al sempre più diffuso trend del Buy Now Pay Later (BNPL), in forte crescita in Europa, FCA Bank Pay è statosviluppato per fornire ai partner del settore mobilità della Banca un sistema flessibile, immediato e all’avanguardia, ideale per la vendita di servizi, riparazioni, ricambi e accessori.

La piattaforma offre due formule, entrambe con esito istantaneo: lo Split Payment, con cui accedere a una dilazione commerciale di piccoli importi senza interessi e con durate brevi, e l’Instant Credit, per richiedere un finanziamento per importi più elevati e durate più lunghe.

Inoltre con FCA Bank Pay è possibile rateizzare sia gli acquisti effettuati nei negozi fisici, tramite SmartPOS o il sistema PaybyLink, sia quelli online, tramite lo store dell’esercente.

FCA Bank Pay sarà attivo inizialmente presso le sedi di assistenza Mopar della Rete di Concessionari del Gruppo Stellantis, a cominciare da quella dello Stellantis & You Sales & Services di Torino, per poi essere esteso nel corso dell’anno anche alle Officine della rete di assistenza ufficiale Mopar.