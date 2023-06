Nissan sceglie MIMO per il debutto della Formula E

Nissan porta la Formula E al MIMO - Milano Monza Motor Show – insieme alla nuova gamma di crossover elettrificati, in esposizione e in prova su pista dal 16 al 18 giugno.

Per Nissan, il MIMO è il contesto ideale per presentare le attività legate alle monoposto elettriche. Per questo, nell’edizione di quest’anno, Nissan - unico brand di Formula E presente alla manifestazione - presenta in anteprima il Formula E Lab, uno spazio esclusivo dove poter sperimentare il piacere di guida EV, in vista del doppio appuntamento E-Prix di Roma in programma per il 15 e 16 luglio.

Si tratta di un vero e proprio hub, all’interno del quale gli appassionati di motorsport avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica con area espositiva, simulatore di gara e spazio dedicato ai fan con Nissan Booster, l'innovativa piattaforma digitale che consente di vivere l'emozione della Formula E in un ambiente Web 3 pensato per coinvolgere la community online.

Dalla pista di Formula E alla strada con Nissan Ariya, il primo crossover 100% elettrico che ha inaugurato la nuova Era elettrificata della Casa giapponese. Ariya rappresenta la massima espressione del know-how Nissan nelle tecnologie per la mobilità elettrica, unita alla tradizione nei crossover per offrire ai propri clienti un’esperienza di guida raffinata, confortevole, emozionante e sicura.