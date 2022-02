Nuova Astra Sports Tourer, la prima station wagon Opel elettrica

La nuova Opel Astra Sports Tourer è un vero e proprio oggetto di design e allo stesso tempo una vettura estremamente pratica per la vita quotidiana.

La nuova generazione di questa compatta di grandissimo successo è la prima station wagon Opel elettrica e la prima con l’inconfondibile Opel Vizor, il nuovo volto del marchio. La station wagon di Rüsselsheim sarà inoltre disponibile in opzione con l’elegante finitura bicolore. Analogamente all’abitacolo della versione 5 porte , presto presente nelle concessionarie, anche l’interno di Opel Astra Sports Tourer costituisce un enorme passo in avanti da tutti i punti di vista. Per la prima volta chi guida si troverà di fronte il Pure Panel, il cruscotto completamente digitale, la nuova generazione della Human Machine Interface (HMI) totalmente connessa e dal funzionamento intuitivo. Il Pure Panel utilizza la Snapdragon® Cockpit Platform di Qualcomm Technologies , e si distingue per i miglioramenti a livello di grafica, multimedia, visione digitale e intelligenza artificiale (AI): il risultato è un sistema più integrato, consapevole del contesto e costantemente adattivo che evolve in base alle preferenze dei passeggeri.

‘Bold and pure’: l’Opel Vizor e la vernice bicolore rendono la vettura estremamente originale

Come la versione 5 porte, la nuova Opel Astra Sports Tourer appare robusta e ben piantata a terra. Il profilo generale sottolinea l’aspetto allungato e sportivo della vettura, a partire dal nuovo volto del marchio. Sviluppato specificamente per la più recente versione della compatta, l’Opel Vizor definisce l’anteriore della vettura. Si tratta del principale elemento stilistico del design esterno e segue l’Opel Compass (la bussola) dove gli assi verticale e orizzontale – la netta piega sul cofano e la grafica ad ala delle luci per la marcia diurna – si intersecano con il logo Opel al centro. L’Opel Vizor si estende su tutto l’anteriore, facendo apparire ancora più larga nuova Opel Astra, e integra tecnologie come i fari anteriori ultrapiatti Opel Intelli-Lux LED® in opzione e la telecamera anteriore del sistema Intelli-Vision con visione a 360 gradi.

Vista dalla fiancata, Opel Astra Sports Tourer ha un aspetto particolarmente dinamico. I robusti passaruota rendono la station wagon atletica e allo stesso tempo ‘bold and pure’, audace e pura, facendola apparire incollata alla strada. La pronunciata inclinazione in avanti del montante posteriore accentua l’impressione che Opel Astra Sports Tourer sia sempre ‘pronta a scattare’. L’Opel Compass si ripete al posteriore con il logo posizionato al centro, la luce di stop allineata verticalmente e i supersottili gruppi ottici posteriori LED, presenti su tutte le versioni di Opel Astra.

Una vettura entusiasmante per la vita quotidiana: il design può essere allo stesso tempo bello e pratico

Suscitare emozioni offrendo allo stesso tempo un’eccezionale praticità – nuova Opel Astra Sports Tourer è stata progettata per unire il meglio del meglio. L’obiettivo dei designer della station wagon di nuova generazione era quello di renderla veramente affascinante e allo stesso tempo, come tutti i modelli precedenti, sfruttare pienamente il suo tradizionale punto di forza, ossia l’essere perfetta per l’uso quotidiano.

Missione compiuta: con misure di 4.642 x 1.860 x 1.480 millimetri (lunghezza x larghezza x altezza) e un’altezza della soglia di carico di circa 600 mm, nuova Opel Astra Sports Tourer è una vettura estremamente pratica e rafforza ulteriormente la reputazione di vertice di Opel nel settore di mercato delle station wagon e dimostra anche la tipica capacità del marchio di realizzare architetture efficienti. Per mantenere bassa la soglia di carico, la targa non si trova all’interno del paraurti – come nella versione 5 porte – ma nel portellone. Diventa così più semplice riporre valigie oppure oggetti nel bagagliaio, il cui piano di carico è completamente piatto. Nonostante il passo di 2.732 mm, notevolmente più lungo (+70 mm) rispetto al modello precedente, e superiore di 57 mm nei confronti di nuova Opel Astra 5 porte, che consente di aumentare il comfort di tutti i passeggeri, la nuova Astra Sports Tourer è più corta di 60 mm rispetto al modello precedente, grazie a uno sbalzo anteriore particolarmente ridotto.