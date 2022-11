Nuova BMW 3.0 CSL prodotta in solo per 50 numerate

La BMW 3.0 CSL è prodotta in edizione strettamente limitata.

Per celebrare l'anniversario, verranno messe in vendita esattamente 50 unità numerate. Fin dall'inizio, ciò conferisce alla BMW 3.0 CSL uno status unico che troverà posto nelle collezioni di fan particolarmente fedeli ed entusiasti del marchio BMW M.

La produzione di tutti i veicoli richiederà circa tre mesi. Ognuno di essi viene creato con assoluta dedizione all'eccellenza artigianale e con tecnologie

La BMW 3.0 CSL sprigiona una potenza massima di 412 kW/560 CV. Il nuovo record per i modelli a sei cilindri in linea della BMW M GmbH con omologazione stradale sottolinea lo status speciale del veicolo. Il suo motore sviluppa una coppia massima di 550 Nm e affascina con un'erogazione di potenza lineare fino a una velocità massima di 7.200 min

L'abitacolo della BMW 3.0 CSL si caratterizza per l'uso del carbonio e di altre misure di costruzione leggera sottolineano le caratteristiche da auto sportiva pura. Al posto dei sedili aggiuntivi, la parte posteriore offre un vano portaoggetti con due scomparti per caschi integrati. Anche le finiture in CFRP nei pannelli delle porte e l'isolamento acustico ridotto contribuiscono a conferire un tocco estremamente sportivo. Il guidatore e il passeggero anteriore siedono su sedili full bucket M Carbon