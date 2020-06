Opel Astra propone tecnologie prima riservate a modelli di segmenti superiori

La sicurezza è un altro ingrediente con cui Opel firma Astra, anche visivamente, grazie ai tecnologici fari IntelliLux. Si tratta di fari a matrice di LED in grado di cambiare radicalmente la visibilità notturna con una luce chiara e un fascio molto più largo e profondo rispetto a qualunque altro sistema di illuminazione precedente, senza abbagliare gli altri utenti della strada, in modo completamente automatico. Una migliore illuminazione significa avere migliore visibilità per un maggiore comfort di guida e poter vedere prima gli ostacoli sulla strada, quindi più tempo per reagire e, di conseguenza, più sicurezza. I fari IntelliLux sono standard su Opel Astra nelle versioni Business Elegance e Ultimate.

Il risultato dimostra il raggiungimento di un nuovo standard, che si accompagna alla presenza dei sistemi ausiliari per la sicurezza. La loro presenza è invisibile a occhio nudo, ma è sufficiente mettersi al volante per percepirne il livello di attenzione e intervento, pronto a manifestarsi in differenti condizioni. La nuova telecamera anteriore è più piccola e più potente che in passato grazie a un processore più veloce. Adesso, oltre ai veicoli, rileva anche i pedoni, un importante vantaggio in termini di sicurezza. Anche la telecamera posteriore digitale disponibile insieme al nuovo sistema di infotainment Multimedia Navi Pro è più potente. La vista alle spalle del veicolo sullo schermo è più distinta e precisa; i contrasti sono più visibili al buio.

L’ampia offerta di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia comprende anche sistemi come il cruise control attivo che permette di guidare molto più rilassati in autostrada, l’indicatore della distanza di sicurezza, l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei cartelli stradali e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, per menzionare solo alcuni esempi. L’assistente al parcheggio automatico con allerta sonori e visivi semplifica la ricerca di un parcheggio e aziona lo sterzo della vettura al posto del guidatore.