Opel Vivaro-e compagno di viaggio della VINCI Energies

VINCI Energies rende la flotta del proprio reparto Building Solutions a prova di futuro con i veicoli elettrici Opel.

Il responsabile di Opel Germania Andreas Marx ha consegnato i primi 30 Opel Vivaro-e versione furgone a Stefan Falk, Amministratore Delegato di VINCI Energies Deutschland Building Solutions, a Rüsselsheim. Gli Opel Vivaro-e a zero emissioni sono i primi veicoli commerciali leggeri elettrici della flotta di VINCI Energies Building Solutions e, a partire da oggi, saranno utilizzati dal personale del servizio clienti per occuparsi di installazioni e assistenza in Germania. Questo veicolo commerciale leggero Opel elettrico a batteria, “International Van of the Year 2021” diventa così l’ideale rappresentante per questi esperti di infrastrutture energetiche, del traffico e di comunicazione, edilizia e impianti industriali.

"Siamo felici di contribuire a rendere sostenibile la flotta di una società stimata come il Gruppo VINCI Energies con Opel Vivaro-e. Il nostro van elettrico a batteria unisce le straordinarie qualità di un veicolo commerciale e la mobilità a zero emissioni, inserendosi alla perfezione nell’immagine di una società come VINCI Energies, che promuove soluzioni di risparmio energetico", ha dichiarato Andreas Marx durante la consegna dei veicoli, avvenuta presso la sede Opel di Rüsselsheim.

“Il percorso del nostro gruppo verso la neutralità climatica costituisce un valore importante nella politica aziendale di Vinci Energies”, ha dichiarato Stefan Falk, Amministratore Delegato di Vinci Energies Deutschland Building Solutions. “Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di convertire la nostra flotta, adottando veicoli con un impatto neutro verso il clima. Abbiamo trovato i partner giusti in Stellantis e Opel e siamo felici di iniziare un’ottima partnership”.

Il veicolo commerciale Opel è adatto a qualsiasi compito e ha un’autonomia fino a 329 chilometri nel ciclo WLTP1

Il personale del servizio clienti di VINCI Energies può contare sulle note virtù di questo veicolo commerciale leggero, anche nella versione elettrica a batteria. Opel Vivaro-e L, con una lunghezza di 5,30 metri, ha una portata che arriva quasi a 930 chilogrammi e può trasportare materiali lunghi fino a 2,75 metri. Circa la metà dei 30 van Opel Vivaro-e monta gli equipaggiamenti da officina di Sortimo. I van a zero emissioni sono adatti per “l’ultimo miglio” nei centri urbani e anche per i viaggi necessari per raggiungere i clienti. La batteria da 75 kWh installata nel sottoscocca offre energia sufficiente per un’autonomia fino a 329 chilometri (WLTP). Il motore elettrico genera 100 kW/136 CV di potenza e sviluppa 260 Newton metri di coppia immediatamente disponibili.

La sicurezza è una priorità per Opel Vivaro-e. Accanto ai sistemi di assistenza di serie come il cruise control, il limitatore di velocità e il rilevamento stanchezza guidatore, tutti gli Opel Vivaro-e di VINCI sono equipaggiati con allerta angolo cieco, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e retrocamera con visione a 180 gradi. Il comfort nell’uso quotidiano viene incrementato dai sedili riscaldabili lato guidatore e passeggero anteriore, e dal sistema di infotainment Multimedia Radio compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Gli Opel Vivaro-e van sono i primi veicoli commerciali della Casa tedesca a entrare a far parte della flotta di VINCI.