Peugeot 305 V6, il prototipo da rally che Sido’ il destino

Nel cuore pulsante dell'era d'oro dei rally, alla fine degli anni '70, Peugeot osò sognare con un progetto audace:

la 305 V6. Un prototipo unico, nato per dominare le corse con il suo potente V6 2.5 24v da oltre 250 cavalli. Questa berlina media, inizialmente progettata per succedere alle leggendarie 504 nei rally, incarnava l'apice del motorsport analogico, fatto di pura meccanica e adrenalina.

Innovazione e Potenza

Sotto il cofano della 305 V6 pulsava un cuore vigoroso: un V6 aspirato da 2,5 litri e 24 valvole, ereditato dalla Peugeot 604 ma significativamente potenziato da Peugeot Sport. Con una potenza di 253 cavalli, il propulsore PRV modificato prometteva prestazioni strabilianti, ben oltre i limiti della 305 GTX di serie. L'iniezione meccanica Kügelfischer e una distribuzione all'avanguardia garantivano un flusso di potenza costante e devastante.

Design e Meccanica Evoluti

Nonostante le linee esterne rimanessero fedeli alla 305 originale, eccetto per i parafanghi allargati, il prototipo subì una significativa cura dimagrante. Materiali come l'alluminio e i compositi riducevano il peso a meno di 900 kg, ottimizzando la distribuzione dei pesi e abbassando il baricentro. Il motore, montato in posizione arretrata, e la trazione posteriore seguivano lo schema transaxle, promettendo una dinamica di guida senza precedenti.

Il Sogno Infranto dal Gruppo B

Il destino della 305 V6 fu però segnato dall'avvento del Gruppo B nel mondo dei rally. Con l'introduzione di questa nuova categoria, che non imponeva limiti di peso, potenza o trazione, Peugeot decise di cambiare rotta. L'allora direttore di Peugeot Sport, Jean Todt, optò per abbandonare il progetto a favore della rivoluzionaria 205 Turbo 16, più in linea con le nuove direttive e con le ambizioni commerciali legate alla 205.

Un Capolavoro Conservato

Nonostante il progetto 305 V6 sia stato accantonato, il suo spirito innovativo e la sua audacia ingegneristica rimangono impressi nella storia dell'automobilismo. Il prototipo, conservato gelosamente nella collezione del museo storico di Peugeot, rimane un testimone silenzioso di quello che avrebbe potuto essere un capitolo entusiasmante nel mondo dei rally. La 305 V6 rappresenta un pezzo di storia automobilistica, un sogno che ha sfiorato la realtà, rimanendo un'icona indimenticata di un'era definitivamente tramontata.