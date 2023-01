Peugeot protagonista a Retomobile 2023 con la Serie 4

Nel 2022, PEUGEOT ha fatto scalpore togliendo il velo a Nuova 408,

un’auto con una morfologia che si collega al mondo delle fastback. Un modello inedito per PEUGEOT e unico sul mercato, ispirato alla grande tradizione del design automobilistico.

Fascino e innovazione sono un must da quasi 90 anni per tutti i modelli PEUGEOT nati con il numero “4”. Nuova PEUGEOT 408, l’ultima nata della serie 4, ne è un esempio. Con questo modello, PEUGEOT dimostra l’inventiva delle sue equipe, proponendo, al vertice del segmento C, una silhouette ispirata al mondo delle fastback, unica nel mercato automobilistico attuale. Questa PEUGEOT di nuova concezione offre, oltre al suo aspetto felino e seducente, l'eccellenza di una raffinata ingegneria incentrata sull'efficienza, con un'elettrificazione intelligente ed un focus sul piacere di guida.

I designer e gli ingegneri che hanno progettato Nuova PEUGEOT 408 hanno brillantemente raccolto il testimone portato dall’inizio del XX secolo dai loro predecessori che, attraverso sette generazioni di PEUGEOT “serie 4”, non hanno mai smesso di innovare.

A Retromobile, il marchio PEUGEOT esporrà, oltre a Nuova PEUGEOT 408, sei modelli emblematici delle PEUGEOT “serie 4”.

Primo modello della “serie 4”, la PEUGEOT 401 berlina (1934 - 1935) innova con le sue ruote anteriori indipendenti, mentre la PEUGEOT 401 Eclipse (1935), prima coupé-cabriolet di serie al mondo, traccia una nuova strada nella storia dell'automobile.

La PEUGEOT 402 (1938 - 1942) è ricordata per una sua innovazione: raggruppa i fari dietro la griglia della calandra per snellire il design e a vantaggio dell’aerodinamica, che è ai suoi albori.

Resa famosa nella sua versione cabriolet dall’ispettore Colombo, la PEUGEOT 403 Cabriolet (1956 - 1961) è solo una delle numerose varianti della famiglia 403 (berlina, SW, furgoncino e pick-up), un grande successo commerciale.

Il design dalla bellezza decisamente latina della PEUGEOT 404 Coupé (1962 - 1968) è firmato da Pininfarina, la cui collaborazione con PEUGEOT ha raggiunto i massimi livelli.

La PEUGEOT 405 Mi16 Le Mans (1993) è una serie speciale della mitica 405 Mi16 per celebrare la vittoria di PEUGEOT alla 24 Ore di Le Mans del 1993. E dotata del motore 2 litri 16 valvole da 160 CV della Mi16 standard e si contraddistingue per i rivestimenti in pelle e Alcantara, i cerchi in lega da 15 pollici e tanto altro.

Nel 2023, PEUGEOT 205 festeggia il suo 40° compleanno!

Per tutto il 2023, l’Aventure PEUGEOT organizzerà numerose celebrazioni per festeggiare la ormai leggendaria PEUGEOT 205, lanciata commercialmente il 24 febbraio 1983. I festeggiamenti cominceranno a Retromobile con l’esposizione di una rara 205 GTI Griffe del 1991, una serie speciale dotata del motore 1,9 litri da 130 cavalli e caratterizzata da una specifica colorazione verde fluorite con i caratteristici cerchi in lega da 15” bicolore.

PEUGEOT è da sempre un fornitore di mobilità globale, sia su 2 che su 4 ruote. Il brand del Leone presenta sul suo stand a Retromobile una moto PEUGEOT P 515 “Record del mondo” del 1934. È una moto che ha battuto 9 record mondiali di velocità.

Gli appassionati del marchio del Leone scopriranno i prodotti Lifestyle della collezione PEUGEOT LEGEND: felpe, orologi, portachiavi, tazze e penne. Sono tutti disponibili nella boutique online: https://boutique.peugeot.it/

L’associazione l’Aventure PEUGEOT ha come missione la conservazione, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio del marchio PEUGEOT. Fa parte dell’associazione senza scopo di lucro L’Aventure Peugeot Citroën DS: www.laventure-association.com

L’esposizione Retromobile 2023 si terrà da mercoledì 1° a domenica 5 febbraio presso il quartiere fieristico Parc des Expositions - Porte de Versailles a Parigi, dalle ore 10.00 alle 19.00 (aperture prolungate fino alle h. 22.00 il 1° e il 3 febbraio). L’Aventure PEUGEOT si trova al Padiglione 1, stand F035.