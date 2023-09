Renault 5 l’elettrica da 25.000 euro arriva nel 2024

Renault 5 elettrica non arriverà nelle concessionarie prima dell'autunno 2024.

Ma Argus.fr ha rivelato alcune anticipazioni su questa city car neo-retrò che offrirà motori, batterie e un telaio inediti per un prezzo a partire da € 25.000. Secondo il sito francese, tetto e cofani saranno abbastanza piatti, le linee spigolose, i fari trapezoidali e i fanali posteriori verticali. Nonostante le dimensioni maggiorate (3,96 m), la silhouette della vettura evocherà le prime 5, uscite più di cinquant'anni fa, rispetto alla sua sostituta, la “Superfive” , apparsa nel 1984.

A livello di batterie elettriche, due le capacità in programma: 42 kWh e 52 kWh. Abbastanza per offrire fino a 420 km di autonomia per questa Renault 5. Le versioni di fascia alta disporranno anche della tecnologia V2G, che consente di reimmettere l'energia della batteria nella rete domestica. Sarebbe quindi possibile rivendere questa elettricità durante i picchi di consumo. Denominato ePT-100 kW, il nuovo motore elettrico sarà 20 kg più leggero di quello della Zoe. Per questo verrà utilizzata una nuova architettura “3 in 1”, che riunisce il convertitore, il caricabatterie e il controllo della distribuzione della corrente. Ma la tecnologia del rotore sincrono avvolto, molto meno diffusa di quella dei magneti permanenti, verrà effettivamente preservata. Sulla R5 le potenze in menù saranno due: 125 cv e 150 cv.

Troveremo poi questo blocco nell'entry -level Alpine A290 . Questa cugina tecnicamente stretta della R5 preferirà tuttavia iniziare la sua carriera con i 220 CV (o anche poco più) della Mégane E-Tech per affermare meglio la sua sportività. A Livello di prezzo, il modello base costerà 25mila euro, mentre le finiture di livello superiore supereranno facilmente la soglia dei € 30.000. Sarà il caso della livrea Esprit Alpine dal look sportivo… o della nuova serie speciale Roland-Garros che dovrebbe accompagnare il lancio.