Salone dell'Auto di Bruxelles 2023: Peugeot c'e'

Linda JACKSON / CEO di PEUGEOT: "Il Salone di Bruxelles è un appuntamento irrinunciabile per PEUGEOT:

in coincidenza con la sua 100esima edizione, è il primo appuntamento internazionale dell’anno e riunisce quasi tutte le case automobilistiche. Dopo avere svelato PEUGEOT INCEPTION CONCEPT, che presenta la nostra visione del futuro del Marchio per il 2025 - 2030, siamo orgogliosi di presentare al pubblico di Bruxelles tutti i nostri modelli elettrificati. Questo Salone inaugura la nostra offerta tecnologica e sottolinea la nostra l’ambizione di fare di PEUGEOT il brand leader dei modelli 100% elettrici.”

Nuova PEUGEOT 408: Fastback e felina

Con Nuova 408, PEUGEOT dimostra la creatività dei suoi designer e dei suoi ingegneri, proponendo una carrozzeria che si collega al mondo delle Fastback, inedita nel segmento C, primo modello del suo genere sia nella storia della Casa del Leone che nell’attuale mercato automobilistico.

Il design di Nuova 408 dalla postura felina gli conferisce un fascino unico. Il suo profilo aerodinamico e le sue motorizzazioni elettrificate sono incentrate sull’efficienza. Le sue tecnologie dall’uso intuitivo sono dedicate al piacere di guida.

Il PEUGEOT i-Cockpit® (volante compatto, quadro strumenti digitale rialzato, touchscreen intuitivo) è uno dei punti di forza dell’abitacolo delle vetture della Casa del Leone. Da 10 anni, viene arricchito ed evoluto ad ogni generazione di modello. In Nuova 408, è stato affinato in termini di ergonomia, qualità e tecnologia grazie al nuovo sistema di infotainment

i-Connect.

L’offerta delle motorizzazioni comprende due versioni ibride plug-in che sviluppano rispettivamente 180 e 225 CV, e una versione benzina 1.2 PureTech da 130 CV. Tutte abbinate al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Prossimamente sarà lanciata una versione 100% elettrica.

La batteria agli ioni di litio delle due versioni ibride plug-in ha una capacità di 12,4 kWh e una potenza di 102 kW. Sono disponibili due tipi di caricatori a bordo: di serie vi è un caricatore monofase da 3,7 kW, mentre in opzione un caricatore monofase da 7,4 kW.

Il tempo di ricarica varia da 1h55 a 7h05 in base alla potenza della fonte di ricarica.

Nuova 408 ha una lunghezza di 4,69 m e un passo generoso di 2,79 m per offrire il massimo spazio a bordo. Il suo bagagliaio di 536 litri può raggiungere i 1.611 litri (nella versione benzina) con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati.

Nuova PEUGEOT 408 in lizza per il premio Car of the Year 2023.

Il premio Auto dell’Anno (COTY) sarà assegnato da una giuria di 59 giornalisti europei, esperti del settore dell’auto e provenienti da 22 paesi, durante una cerimonia che si terrà in occasione della giornata stampa del Salone di Bruxelles: appuntamento al Padiglione 9 il 13 gennaio, dalle ore 12 alle 12.45 per conoscere il vincitore!

Entrata a far parte delle 7 finaliste, Nuova 408 ha conquistato la giuria per il design attraente della sua silhouette fuori dagli schemi, per l’esperienza di guida che si prova al volante, per le sue tecnologie e l’efficienza delle sue motorizzazioni.