Sempre più potente e performante, Polestar 2 si rifà il look

Imponente restyling per la berlina elettrica a 5 porte, Polestar 2,

che presenta un nuovo frontale hightech, con incrementi sostanziali di performance, grazie a nuovi motori elettrici e a batterie sempre più potenti, miglioramenti nella sostenibilità e, per la prima volta su una Polestar, la trazione posteriore. “Normalmente, nel settore automobilistico, un redesign introduce solamente cambiamenti visivi superficiali che spesso vanificano l’obiettivo principale dell’aggiornamento stesso. Con la nuova Polestar 2, siamo andati in profondità e abbiamo aggiornato i componenti tecnici e meccanici della trasmissione elettrica.

Questa è la migliore Polestar 2 prodotta ad oggi e, con il miglioramento del design della parte anteriore con il nuovo SmartZone, è anche la più bella” dichiara il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath. La SmartZone debutta su Polestar 2, a testimonianza della natura sempre più high-tech dei veicoli Polestar, visto che ospita alcune degli elementi di sicurezza più importanti, come la telecamera anteriore ed il radar a medio raggio. I motori elettrici di nuova generazione sono montati su tutte le varianti di Polestar 2, offrendo un sostanziale aumento dell'efficienza e delle prestazioni.

Le varianti single-motor diventano a trazione posteriore, e sono alimentate da un motore a magneti permanenti di nuova concezione e da un inverter al carburo di silicio. Il nuovo motore ha una potenza fino a 220 kW (aumentata dai 170 kW iniziali) ed è ottimizzato per ottenere la massima efficienza e disporre di una coppia elevata (490 Nm, da 330 Nm) per aumentare ulteriormente le prestazioni dinamiche della vettura. Lo scatto da 0 a 100 km/h è stato ridotto di 1.2 secondi, arrivando a 6.2 secondi. La versione dual-motor è ora dotata di una trazione posteriore che aumenta il piacere di guida e le prestazioni grazie a un assetto della trasmissione e a un rapporto di coppia completamente riequilibrati.

Il nuovo motore posteriore è quindi la fonte di trazione primaria, supportato sull'asse anteriore da un nuovo motore asincrono. Ciò consente una maggiore potenza totale del sistema di 310 kW e 740 Nm (rispetto ai 300 kW e 660 Nm originari), una trazione notevolmente migliorata, una maggiore efficienza complessiva e prestazioni più elevate: lo 0-100 km/h viene raggiunto in 4,5 secondi. In un’ottica di efficienza, il motore anteriore può ora essere completamente disinserito quando non è necessario. Quando il conducente necessità di una maggiore potenza, il motore anteriore si riattiva istantaneamente e agevolmente.

Tutte le versioni di Polestar 2 sono dotate di batterie agli ioni di litio potenziate, con un impatto positivo sull’efficienza e la capacità, ad esempio in relazione ai tempi di ricarica. Le batterie aggiornate beneficiano della riprogettazione dell’unità di scollegamento della batteria, di barre collettrici migliorate e di una composizione chimica delle celle migliorata, che consentono velocità di carica più elevate. L'autonomia è aumentata per tutte le versioni grazie alle batterie più grandi e al loro miglioramento, e anche grazie all'ottimizzazione nell'erogazione di potenza da parte dei motori più potenti. La funzione di disconnessione del motore anteriore sulla variante Long range Dual motor è particolarmente efficace per massimizzare l'autonomia, che ora raggiunge i 592 km con un significativo aumento di 105 km. La versione Standard range Single motor è ora in grado di percorrere fino a 518 km con un aumento di 40 km, mentre la variante Long range Single motor può ora raggiungere i 635 km con un aumento di 84 km. Nonostante le batterie più grandi, i motori più potenti, la maggiore autonomia e le prestazioni più emozionanti, le emissioni di carbonio per le versioni con la nuova batteria da 82 kWh sono diminuite di 1,1 tonnellate, passando a 5,9 tonnellate per auto (in precedenza 7 tonnellate per auto), grazie al miglioramento della composizione chimica delle celle di ricarica.

L'equipaggiamento di serie della Polestar 2 è stato rivisto per aumentarne il valore complessivo e la convenienza. Le funzioni Driver Awareness sono ora di serie, tra cui il Blind Spot Information System (BLIS) con supporto allo sterzo, il Cross Traffic Alert con supporto alla frenata e il Rear Collision Warning and Mitigation, oltre alla telecamera surround a 360 gradi e agli specchietti retrovisori esterni a oscuramento automatico. Anche il caricatore del cellulare wireless diventa di serie su tutte le versioni. La Polestar 2 il 28 febbraio 2023 su Polestar.com in Italia. Le prime consegne sono previste per il terzo trimestre del 2023. I prezzi partono da 55.800,00 € .