Siè conclusa a Roma l'edizione 2021 del Peugeot tennis & friends

Nella cornice del Foro italico, PEUGEOT ha supportato l’organizzazione mettendo a disposizione una flotta di veicoli LEV della Casa per il trasporto di VIP e sportivi.

Modelli in grado di interpretare nel migliore dei modi le nuove esigenze di mobilità in ottica di transizione energetica. Un tema, questo, che vede PEUGEOT pioniera nell’offrire una grande libertà di scelta ai clienti, grazie ad una gamma elettrificata al 70%, valore che nel 2023 salirà all’85%, per arrivare al 100% nel 2024.

Come da tradizione, poi, PEUGEOT ha esposto alcuni dei più recenti e richiesti prodotti della propria gamma elettrificata; tra di essi, spiccava la presenza della novità più importante di questo 2021, la Nuova 308 HYBRID.

Una partecipazione importante e significativa quella di PEUGEOT ad uno degli appuntamenti più attesi a livello italiano, con lo scopo di promuovere la prevenzione sanitaria della popolazione, cultura fondamentale in un periodo come quello che stiamo vivendo e che sta convincendo sempre più persone. Dopo la tappa torinese la manifestazione è arrivata a Roma e come da tradizione ha visto la partecipazione di tanti VIP e sportivi, tutti accomunati dalla voglia di testimoniare l’importanza di un’attività come questa.

Un progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da due lustri sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione, grazie ad una serie di prestazioni specialistiche gratuite e vaccinazioni anti Covid 19. L’obiettivo è quindi di cercare di recuperare quanto la pandemia ha bloccato in termini di prevenzione, sostenendo ed incentivando la popolazione anche a riattivarsi alla pratica sportiva, limitata dall’emergenza sanitaria.