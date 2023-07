Solo 55 esemplari in Italia per Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition

Mercedes-AMG presenta una limited edition tutta italiana, che segna il debutto italiano del nuovo motore 55 AMG a bordo di SL. La SL 55 Tribute Edition,

prodotta in soli 55 esemplari, è un omaggio alla capostipite della famiglia SL, che nel 1952 diede inizio ad una lunga tradizione di successi che hanno reso la roadster della Stella un punto di riferimento nella storia delle automobili sportive. La SL 55 Tribute Edition guarda alla leggendaria 300 SL attraverso emozionanti citazioni cromatiche. Declinata in due differenti livree, Argento High-Tech Magno e Blu Costa Azzurra, abbinate ad interni in pelle nappa Blue Yacht e Rosso Classic, la Tribute Edition riprende gli abbinamenti di colore al tempo più richiesti per la 300 SL, sia in versione ‘Gullwing’ che ‘Roadster’.

La Tribute Edition, oltre ad introdurre nella gamma italiana di SL la motorizzazione V8 4.0 da 476 CV offre una nuova, esclusiva ‘instant classic’, destinata ad entrare nell’hall of fame’ di appassionati e collezionisti. “Visto il successo della nuova SL, che abbiamo già presentato nelle motorizzazioni 43 e 63, abbiamo voluto introdurre il 55 attraverso un concept di prodotto che parlasse direttamente al cuore nostri clienti più appassionati, regalandogli una limited edition unica con emozionanti citazioni alle origini di questo modello”, ha dichiarato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia.