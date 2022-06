Stellantis fornirà 17.000 con propusori ecologici per Poste Italiane

La flotta sarà motorizzata con modelli del Gruppo a marchio FIAT, Fiat Professional, Opel e PEUGEOT.

Stellantis fornirà a Poste Italiane circa 17.000 veicoli a basse emissioni per l’ammodernamento della flotta aziendale: è in corso, infatti, la consegna dei modelli scelti per rendere ancor più sostenibile, veloce ed efficiente il recapito della corrispondenza. Tutti i modelli sono in linea con le politiche di sostenibilità ambientale adottate da Poste Italiane; la scelta è infatti ricaduta su veicoli allestiti con propulsori endotermici di ultima generazione: metano, motorizzazioni ibride e full electric.

Con il mese di giugno saranno già immessi nella flotta 12.761 veicoli.

La fornitura avviene con un accordo quadro di noleggio, la scelta ideale per avere a disposizione mezzi sempre efficienti senza immobilizzare capital, attraverso i partner Leasys e Leaseplan. Leasys, già fornitrice di Poste Italiane, si conferma dunque operatore capace di svolgere incarichi complessi per clienti importanti, mettendo sempre al centro le esigenze delle persone.

La scelta ideale per rendere più sostenibile e funzionale la consegna della corrispondenza

I modelli dei marchi FIAT, Fiat Professional, Opel e PEUGEOT scelti per la flotta sono stati resi funzionali alle esigenze del servizio postale; furgoni e vetture sono stati modificati in alcune parti. Nella Panda Van, proposta nelle varianti Hybrid, Natural Power e 4x4, ad esempio, il sedile passeggero è stato sostituito con un vano borsa e una cassetta portavalori, mentre il Ducato monta particolari scaffalature per il trasporto della corrispondenza. Gli esemplari destinati alle grandi città sono alimentati a metano.

Corrispondenza in full electric: Opel e PEUGEOT

Opel Corsa-e viene fornita in allestimento Edition con accessori ad hoc per la mission di Poste Italiane, come