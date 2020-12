Museo Canoviano, presentazione restauro opera Paolina Borghese

Domani, martedì 22 dicembre, alle ore 12 presso il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno (TV) saranno presentati il restauro conservativo del modello in gesso Paolina Borghese come Venere Vincitrice e l’annullo filatelico realizzato ad hoc. L’intervento sulla statua si è reso necessario per via del danneggiamento prodotto da un visitatore lo scorso agosto: per farsi scattare una fotografia si era appoggiato sull’opera, servita al Canova per realizzare quella in marmo esposta alla Galleria Borghese di Roma, frantumandole le dita del piede destro, che adesso saranno sottoposte a restauro conservativo.



I lavori dei prossimi mesi accompagneranno all’inaugurazione della Mostra della primavera 2021, intitolata PAOLINA. Storia di un capolavoro.



Interverranno:

- il Presidente di Fondazione Canova Onlus, Prof. Vittorio Sgarbi

- il Sindaco del Comune di Possagno e Vice Presidente di Fondazione Canova Onlus, Dott. Valerio Favero

- il Direttore di Museo Gypsotheca Antonio Canova, Dott.ssa Moira Mascotto

- il Restauratore scelto



Sarà presente con loro anche un rappresentante di Poste Italiane perché, data la rilevanza dell’appuntamento, è stato previsto un annullo filatelico ad hoc, con un dettaglio dell’incisione realizzata da Giovan Paolo Lasinio in occasione della pubblicazione di Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova, effettuata tra il 1821 e il 1825.