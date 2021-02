Lo strano caso di "Tinder is the night",di AleX Writer: Rivincita degli autori

Lo strano caso di "Tinder is the night", di AleX Writer: la Rivincita degli Autori.

Il 22 gennaio, seguito il 1° febbraio dal relativo video, è uscito su tutte le piattaforme digitali Tinder is the night, singolo di AleX Writer, il nuovo progetto di AleX Bevilacqua, autore e cantautore milanese da sempre affascinato dalla musica internazionale.

Dopo alcuni anni, diversi dischi da cantautore in italiano e varie collaborazioni con altri artisti del panorama di casa nostra, AleX Bevilacqua decide di rompere gli indugi e lanciarsi nel mercato internazionale con un brano in lingua inglese.

Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per una breve intervista.

AleX, raccontaci di questo tuo nuovo progetto. Perché AleX Writer?

Mi sono reso conto negli scorsi mesi che stavo componendo sempre più canzoni in inglese, cosa che in verità ho sempre fatto in modo alterno (tra l'altro anche molta della mia produzione in italiano risente del mio amore per la musica straniera).

Così ho deciso che i miei prossimi singoli avrebbero dovuto essere dei brani di pop internazionale, come quelli che si sentono in radio o si vedono nei canali televisivi di video musicali.

Non essendo a) un interprete pop dalle abilità tecniche prodigiose b) un perfetto madrelingua inglese, ho optato per una collaborazione d'oltreoceano con chi potesse garantirmi queste caratteristiche.

Con chi hai collaborato per la realizzazione del singolo di esordio "Tinder is the night"?

Tramite delle utilissime piattaforme di scambi musicali presenti in rete, sono venuto a contatto con alcuni ottimi performer anglofoni. La scelta è caduta su Brian Palay, un cantante-chitarrista americano di Nashville che ha accettato di buon grado e con cui mi sono trovato davvero a mio agio.

Il titolo è uno sfizioso mash up tra una celebre app di dating e il romanzo capolavoro di Fitzgerald..

Sì, il brano è nato alla chitarra mentre stavo suonando dei giri armonici senza pretese. All'improvviso la folgorazione del titolo: così, unendo quello slogan alla musica, sono nati la melodia della strofa e parte del testo. Poi il brano è stata rifinito in varie fasi immaginando la storia di due persone che intendono scappare a gambe levate dal grigiore di tutti i giorni.

Tornerai a produrre canzoni come AleX Bevilacqua o questa oramai è la tua collocazione definitiva sul mercato musicale?

Ritengo di sì. AleX Writer viaggerà in parallelo al cantautore AleX Bevilacqua. È un po' la rivincita dell'autore ('writer', appunto) che si espone al posto dell'interprete, della canzone che si "canta sola" e porta il marchio indelebile del suo creatore. Anche se la performance vocale risulta determinante (assieme all'aspetto produttivo, dettagli qui molto curati) ai fini del risultato finale.

Salutiamo allora AleX Writer augurandogli buona fortuna per il suo nuovo singolo e per questa sua nuova avventura musicale.