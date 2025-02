Myplant & Garden International Green Expo a Milano

Mancano pochi giorni all'apertura della rassegna internazionale Myplant & Garden (Fiera Milano Rho,

19-21 febbraio 2025), giunta alla nona edizione.

Un'edizione ancor più grande e ricca, coi suoi 55.000mq spalmati su 4 padiglioni: una superfici

impressionante, pari a 8 campi da calcio o a 211 campi da tennis.

Pilastri dell'esposizione che renderanno i 5, 5 ettari di mostra un sontuoso super-vivaio fertile di

novità, prodotti e soluzioni sono i 9 macro settori merceologici, parzialmente distribuiti grazie

all'ulteriore ampliamento della fiera: vivai, fiori, decorazione, macchinari, tecnica, vasi,

architettura ed edilizia, arredo outdoor.

Prevista anche l'aggiunta di aree esterne per gli show-cooking coi maestri del barbecue, le

dimostrazioni pratiche di tree climbing e i workshop per arboricoltori.

A Myplant troveranno spazio le soluzioni per il verde a 360°, dalle nuove varietà vegetali ai campi e gli impianti sportivi, dalle tendenze del giardinaggio all'innovazione tecnologica, delle green cities alle decorazioni per la casa, dagli attrezzi di nuova generazione alle novità per la cura e il nutrimento di

piante e terreni, ai servizi più avanzati.

Oltre 800 marchi in esposizione (22% dall'estero, soprattutto da Paesi Bassi, Germania, Danimarca,

Francia, Spagna, e per la prima volta saranno in fiera aziende floricole da Ecuador e Kenya),

associazioni partner, 200 delegazioni di buyer e oltre 125 aziende estere accreditate in visita da 45

Paesi strategici e 5 continenti, 70 tra convegni formativi e iniziative speciali, 150 giornalisti già

registrati, 9 macrosettori in rappresentanza di tutta la filiera orto-florovivaistica: questi i primi numeri

ufficiali a pochi giorni dal via.

Da Emirati Arabi, Germania, Canada, Spagna, Bulgaria, Romania, Cina, Francia e Turchia le

delegazioni internazionali di business più nutrite. Sempre più importanti le presenze di compratori

dal Medio Oriente e dall'Asia.

Tra le categorie dei buyer selezionati ci sono contractor, aziende operanti nel mondo del paesaggio,

dei parchi, del vivaismo, dei vasi, macchinari, manutenzione, sementi, reciso, oltre a decisori di

grandi catene di acquisto (Garden Center, GD, DIY, Home & Garden, e-commerce), Pubbliche

Amministrazioni e municipalità da tutta Europa, rappresentanti di capitali europee, strutture

dell'accoglienza, sviluppatori immobiliari, pianificatori e costruttori, manager dello sport.

Confermata la presenza di rappresentanti e titolari di ville per ospitalità, eventi e cerimonie, regge e

dimore storiche, parchi nazionali, regionali, locali e archeologici, aziende vitivinicole, istituti di

ricerca, centri studi, università, orti botanici, complessi termali, outlet, grandi giardini, musei, castelli."Sarà un Big Green Bang: un'esplosione di natura, vitalità, proposte, colori e innovazione" peril Salone internazionale del Verde l' appuntamento professionale tra i più importanti al mondo.

Servizio realizzato da Nick Zonna