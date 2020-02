Nexi continua a crescere, +7,1% di ricavi nel 2019

Nexi, approvati i risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato i risultati finanziari consolidati preliminari al 31 dicembre 2019, che confermano il solido trend di crescita operativa e finanziaria del gruppo.

Margine operativo lordov pari a € 503 milioni, +18,5% a/a

Ricavi pari a € 984 milioni, +7,1% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine, +5,7% a/a nominale

Investimenti record in Europa in innovazione, qualità e sicurezza: Capex pari a € 167 milioni, 17% dei Ricavi dell’anno

Cash Flow operativo normalizzato a € 389 milioni, +25% a/a. Cash Flow conversion a 77%, in crescita di 3 p.p. a/a

Risultati superiori alla guidance annunciata in sede di IPO

“In quest’ultimo anno abbiamo consolidato il nostro posizionamento di PayTech leader del mercato Italiano dei pagamenti digitali”. Ha commentato Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato di Nexi. “Nel 2019 abbiamo investito in tecnologia e competenze più di chiunque altro in Europa nel nostro settore, per portare ai nostri clienti sempre più innovazione, qualità e sicurezza. Questo ci ha consentito di proseguire nel nostro percorso di crescita e sviluppo sostenibile e di mettere a disposizione delle nostre Banche partner sempre più soluzioni semplici e altamente innovative in grado di semplificare la vita a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Le operazioni straordinarie avvenute nell’anno ci hanno consentito inoltre di dare all’azienda ancora ulteriore scala, prospettiva e capacità di investimento, tutti elementi necessari per cogliere le opportunità offerte da un mercato sempre più dinamico e in via di consolidamento internazionale. Continueremo in questo percorso di investimento, al fianco delle Banche, con la convinzione che i pagamenti digitali rappresentino una piattaforma strategica per lo sviluppo del nostro Paese”.

Risultati economici consolidati

Nel 2019, il Gruppo Nexi ha registrato un EBITDA pari a € 502,5 milioni, evidenziando una crescita organica del 18,5% a/a grazie alla solida crescita dei ricavi e al continuo focus sul contenimento dei costi e sull’efficienza operativa. In particolare, nel quarto trimestre 2019 il Gruppo Nexi ha registrato un EBITDA pari a € 134,1 milioni (+16,4% a/a).

Nel 2019, i Ricavi sono pari a € 984,1 milioni, in crescita del 7,1% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine (+5,7% a/a crescita nominale).

Nel quarto trimestre 2019, i ricavi del Gruppo hanno proseguito il loro trend di crescita attestandosi a € 265,7 milioni (+7,7% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine, +6,1% a/a nominale).

A livello di segmenti di mercato in cui opera il Gruppo Nexi, nel 2019 sono stati registrati i seguenti risultati:

Merchant Services & Solutions, che rappresenta il 49% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 479,0 milioni, in crescita dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2018 al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine (+6,9% a/a nominale). Sono state gestite 3.548 milioni di transazioni, in crescita dell’11,1% a/a per un valore pari a € 259,1 miliardi (+4,0% a/a); il trend è sostenuto dalla crescita sui circuiti internazionali con le transazioni gestite in aumento del 20,6% a/a per un valore in crescita del 10,2% a/a. L’e-commerce prosegue l’accelerazione della crescita evidenziata nei trimestri precedenti registrando una significativa crescita del valore delle transazioni nel 2019 pari al 19% a/a. In riferimento al quarto trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 131,4 milioni (+7,7% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine, +8,9% a/a nominale);

Cards & Digital Payments, che rappresenta il 39% dei ricavi complessi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 387,4 milioni, in crescita del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Sono state gestite 2.592 milioni di transazioni, in crescita del 9,9% a/a, per una valore pari a € 204,0 miliardi (+3,7% a/a); il trend è sostenuto dalla crescita sui circuiti internazionali con le transazioni gestite in aumento del 19,1% a/a per un valore in crescita del 10,2% a/a. In riferimento al quarto trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 101,4 milioni (+7,7% a/a);

L’area Digital Banking Solutions, che rappresenta il 12% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 117,7 milioni, in crescita dell’1,8% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine (-3,3% a/a nominale). In riferimento al quarto trimestre, l’accelerazione della crescita è sostenuta dalle nuove iniziative introdotte nell’anno. L’area ha registrato ricavi pari a € 32,9 milioni (+7,9% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine, -7,6% a/a nominale).

Nel 2019 i Costi operativi ammontano a € 481,6 milioni, in riduzione del 2,9% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine (-4,9% a/a nominale), nonostante i continui investimenti in competenze e innovazione. Questo trend positivo si registra grazie alla continua attenzione ai costi, alle sinergie legate alle passate acquisizioni realizzate in anticipo rispetto al piano e ai primi risultati rivenienti dall’implementazione della strategia IT. Inoltre si evidenzia che l’impatto positivo sui Costi operativi derivante dall’introduzione del principio contabile IFRS 16 è stato pari € 13,6 milioni nel 2019.

Si segnala inoltre che le iniziative annunciate sono in linea rispetto al piano di realizzazione previsto. I costi operativi nel quarto trimestre ammontano a € 131,6 milioni, stabili a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine (-2,7% a/a nominale).

Nel corso del 2019 si conferma il forte focus sugli investimenti in tecnologia e innovazione, con Capex totali che si attestano a € 167 milioni (pari al 17% dei Ricavi). In particolare, € 65 milioni (pari al 7% dei Ricavi) sono relativi a iniziative e progetti di trasformazione e innovazione straordinaria e € 103 milioni (pari al 10% dei Ricavi) sono relativi ad investimenti per la continua innovazione ordinaria di prodotti e servizi e per il mantenimento di elevati standard di qualità e sicurezza oltre ad investimenti hardware in ATM e POS pari al 4% dei Ricavi nel 2019. I Transformation Capex ancora rimanenti ammontano a € 142 milioni da completarsi entro circa il 2023 in aggiunta agli investimenti ordinari pari a circa l’8-10% dei Ricavi.

Ammortamenti e Svalutazioni, escludendo i contratti con la clientela (“Customer Contracts”), nel 2019 ammontano a € 120,5 milioni, in aumento del 61,1% a/a per i significativi investimenti in software e sviluppi tecnologici effettuati negli ultimi tre anni e finalizzati alla trasformazione digitale del Gruppo.

Gli Interessi normalizzati ammontano a € 42,6 milioni nel 2019. Si ricorda che il dato contabile pari a € 159,9 milioni include sia una quota di interessi e commissioni ulteriori generati dalla struttura del debito antecedente la quotazione in Borsa sia gli oneri non ricorrenti legati al rimborso anticipato e rifinanziamento del debito pregresso. Il costo del debito è pari a 1,9%, in calo rispetto al 3,8% successivo alla riorganizzazione del Gruppo avvenuta a luglio 2018.

I Costi di trasformazione, registrati sotto l’EBITDA, ammontano a circa 51,9 milioni nel 2019, in calo del 60% rispetto al 2018. Si ricorda che tale dato non include i costi straordinari sostenuti per l’IPO e i proventi rivenienti da attività di M&A.

L’Utile di pertinenza del Gruppo Normalizzato è pari a € 222,7 milioni nel 2019, in aumento del 18,7% a/a.

Al 31 dicembre 2019 la Posizione Finanziaria Netta è pari a € 1.470 milioni rispetto a 2.454 milioni di fine 2018 grazie al rimborso e rifinanziamento del debito pregresso e alla generazione di cassa di periodo. La posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 2,9x a fine 2019, in significativo miglioramento rispetto al 5,8x di fine 2018 e al 3,5x post IPO.