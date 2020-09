Oroscopo del weekend 12 settembre e 13 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 12 settembre e 13 settembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 12 settembre e domenica 13 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La casa e la famiglia sono al centro della Luna in Cancro nella tua carta il venerdì e il sabato. Prenditi cura della tua dimora, occupati del tuo giardino, ama i tuoi capolini e gli animali domestici e rilassati, riprenditi e riavvia. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove lascia retrogrado e va diretto. I tuoi obiettivi di carriera traggono vantaggio da questo cambiamento, quindi potresti volerli rivedere. Domenica esci di casa e divertiti; la Luna del Leone praticamente lo richiede! Una lettura con un sensitivo del consiglio di carriera può aiutarti a rimetterti a fuoco.

TORO OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : La comunicazione e la conoscenza sono evidenziate dalla Luna in Cancro nella tua carta il venerdì e il sabato. Prendi carta e penna, spolvera la tastiera e inizia a scrivere. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove lascia retrogrado e va diretto. I tuoi obiettivi educativi traggono vantaggio da questo cambiamento, quindi potresti voler dare loro una rapida revisione e vedere se sono ancora rilevanti. Domenica, la Luna del Leone illumina la casa e la famiglia, quindi porta la tua attenzione lì.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna del Cancro mette in risalto le tue finanze e i tuoi valori fondamentali venerdì e sabato, quindi trova il tempo per rivedere i tuoi affari finanziari. Guarda cosa ti sta di più caro; vedi se la tua camminata corrisponde al tuo discorso e se le tue azioni sono in linea con il tuo cuore. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove lascia retrogrado e va diretto. Le risorse condivise e i progetti comuni traggono vantaggio da questo cambiamento, quindi potresti voler dare loro una revisione e vedere se tutto è in ordine.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La tua autostima e il modo in cui cammini nel mondo sono evidenziati dalla Luna in Cancro il venerdì e il sabato. Potresti sentirti più emotivo e sensibile di quanto ti senti normalmente, quindi non esitare a ritirarti nel tuo guscio se ne hai bisogno. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove lascia retrogrado e va diretto. Le tue dinamiche di partnership traggono vantaggio da questo cambiamento, quindi controlla con i tuoi cari, guarda come stanno e guarda come stanno andando le tue relazioni.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE – 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : I sogni sono evidenziati dalla Luna in Cancro venerdì e sabato; dormi e svegliati lentamente se possibile. Scrivi i tuoi sogni e guarda i messaggi che portano; la tua intuizione sta parlando ad alta voce. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove lascia retrogrado e va diretto. I tuoi obiettivi educativi traggono vantaggio da questo cambiamento, quindi dai loro una rapida revisione e vedi se sono ancora rilevanti. La luna del Leone di domenica ti mette di buon umore. Una lettura con un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a capire quel sogno indecifrabile.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : L'amicizia, la socializzazione e gli affari umanitari sono evidenziati dalla Luna in Cancro venerdì e sabato. Trova un patio in cui passare il tempo in sicurezza con i tuoi capolini, discuti dei modi in cui puoi rendere il mondo un posto migliore e ispirati a vicenda all'azione. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove se ne va retrogrado e va diretto. La tua creatività trae vantaggio da questo cambiamento, quindi potresti voler tirare fuori il tuo proverbiale tavolo da disegno e vedere se i tuoi progetti hanno ancora succo.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: Carriera, successo e risultati sono evidenziati dalla Luna del Cancro venerdì e sabato, quindi rivedi i tuoi obiettivi professionali e vedi se sono ancora importanti per te; rivederli se le cose sono cambiate. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove se ne va retrogrado e va diretto. Le questioni relative alla casa e alla famiglia traggono vantaggio da questo cambiamento. Rivolgiti ai tuoi cari e guarda come stanno andando le cose sul fronte familiare. La Luna del Leone di domenica richiede che trascorri del tempo con la tua tribù. Un consiglio di carriera La lettura psichica può aiutarti a guidarti.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE – 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : L'istruzione superiore e l'apprendimento sono evidenziati dalla Luna del Cancro il venerdì e il sabato, quindi rivedi i tuoi obiettivi educativi per vedere se sono ancora rilevanti. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove se ne va retrogrado e va diretto. Le comunicazioni traggono vantaggio da questo cambiamento; prendi il telefono o FaceTime e guarda come stanno andando le cose con le persone che ami. La Luna del Leone di domenica ti chiede di guardare alla tua carriera e di valutare come si sta svolgendo. Una lettura con uno psichico del percorso di vita può aiutarti con decisioni importanti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: Le risorse condivise sono evidenziate dalla Luna del Cancro venerdì e sabato, quindi rivedi i tuoi progetti comuni e le finanze congiunte per assicurarti che tutto sia in ordine. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove se ne va retrogrado e va diretto. Gli affari materiali e le vostre finanze traggono vantaggio da questo cambiamento; controlla le cose, compreso il tuo budget, e vedi quali passi finanziari vuoi fare in seguito. La Luna in Leone di domenica richiede che pianifichi un'avventura e ti goda la giornata.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: Le relazioni impegnate sono evidenziate dalla Luna in Cancro il venerdì e il sabato, quindi tocca la base con la persona amata e dai un po 'di energia alla tua partnership. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove se ne va retrogrado e va diretto. Il tuo rapporto con te stesso e la tua autostima traggono vantaggio da questo cambiamento, quindi guarda come puoi approfondire la tua autostima e potenziare il tuo cammino nel mondo. La Luna del Leone di domenica attiva l'intimità; goditi un momento speciale con il tuo partner.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : L'occupazione e la cura di sé sono evidenziate dalla Luna del Cancro il venerdì e il sabato, quindi controlla te stesso e guarda come si stanno sviluppando queste aree della vita per te. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove se ne va retrogrado e va diretto. I sogni e gli stati alterati traggono vantaggio da questo cambiamento; prenditi del tempo per prestare attenzione ai regni più sottili della tua esistenza. La Luna del Leone di domenica attiva la partnership, quindi passare del tempo con la persona amata è un programma da non perdere. Una lettura con un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a capire quello strano sogno ricorrente.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 12 SETTEMBRE - 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La creatività e il divertimento sono evidenziati dalla Luna in Cancro venerdì e sabato; tira fuori i tuoi mezzi preferiti e goditi il ​​processo creativo. Sabato sera potresti sentire un sottile cambiamento nell'energia mentre Giove se ne va retrogrado e va diretto. Le amicizie, le affiliazioni di gruppo e gli affari umanitari beneficiano di questo cambiamento, quindi esplora queste aree della tua vita e guarda come si stanno sviluppando; regolare se necessario. La Luna in Leone di domenica attiva salute e benessere; trascorrere del tempo a prendersi cura di se stessi è essenziale. Una lettura con un medium sensitivo può portarti una guida importante da un antenato.