Oroscopo del weekend 14-16 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo del weekend 14-16 agosto 2020: le previsioni astrologiche di Ferragosto segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del weekend 14-16 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Ariete:

La Luna in Cancro attiva la tua quarta casa di casa e famiglia questo fine settimana ed è il sestile Urano retrogrado. Cosa deve cambiare nel tuo domicilio? Le tue relazioni familiari sono forti, felici e sane o hanno bisogno di attenzione? Mentre Urano attiva i tuoi valori fondamentali, questo è un momento importante per guardare davvero la tua vita, vedere cosa funziona, vedere cosa non funziona e lasciar andare quando qualcosa inizia (o continua) a cadere a pezzi. Una lettura con una carta dei Tarocchi Psichica può aiutarti a vedere come arrenderti con grazia all'inevitabile ed emergere in sicurezza dall'altra parte.

TORO OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Toro:

La Luna in Cancro attiva la tua terza casa di comunicazione e sestile con Urano retrogrado. Potresti avere l'opportunità di rivedere come hai comunicato con gli altri in concomitanza con una rinascita personale. Il modo in cui ti definisci, come cammini nel mondo e la direzione in cui si sta muovendo la tua vita sono tutti presi in considerazione. Se sembra che qualcuno o qualcosa stia lasciando la tua vita, apri le mani e lascia andare. Qualcosa o qualcuno di molto più compatibile è in arrivo. Una lettura con uno psichico del percorso di vita può aiutarti a sentirti più sicuro di chi stai diventando.

GEMELLI OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Gemelli:

La luna termina il suo transito attraverso il tuo segno venerdì sera Gemelli e si sposta in Cancro dove farà il sestile con Urano retrogrado. Hai la possibilità di rivedere le tue finanze questo fine settimana, di scavare e guardare eventuali schemi o problemi nascosti che ti impediscono di prosperare o che alimentano l'auto-annullamento di qualsiasi tipo. Se ritieni di non essere all'altezza del tuo potenziale, ora è il momento di affrontarlo e liberarti. Una lettura con un Channeling Psychic può aiutarti a individuare ciò che è al centro della tua tendenza all'auto-sabotaggio.

CANCRO OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Cancro:

La Luna in Cancro aumenta le tue emozioni e la tua sensibilità ed è il sestile Urano retrogrado. Potresti sentire una spinta interiore a mettere da parte la timidezza e raggiungere e fare nuove amicizie e trovare nuovi gruppi o cause con cui connettersi. Allo stesso tempo, potresti considerare come cammini nel mondo e come condividi te stesso o no, a seconda dei casi. Un mondo completamente nuovo si sta aprendo per te e puoi decidere come definirti e come partecipare. Una lettura con un sensitivo chiaroveggente può aiutarti a farti strada attraverso questo.

LEONE OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Leone:

La Luna in Cancro evidenzia la tua dodicesima casa della mente subconscia e il sestile Urano retrogrado nella tua decima casa del successo. Se ti senti bloccato professionalmente, o come se non stai vivendo fino al tuo potenziale, questo è il momento ideale per immergerti in profondità e guardare alle convinzioni, ai problemi e alle ferite negative fondamentali che potrebbero bloccarti. Urano vuole che tu raggiunga il vertice del tuo gioco ed è determinato a rompere qualsiasi ceppo autoimposto che lo impedisca. Una lettura con un sensitivo chiaroveggente può far luce sui luoghi bui e aiutarti a liberarti.

VERGINE OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Vergine:

La Luna in Cancro illumina la tua undicesima casa di obiettivi a lungo termine, amicizie, affari umanitari e sestili Urano retrogrado nella tua nona casa della mente superiore. La tua curiosità intellettuale e il tuo desiderio di imparare sono evidenziati, che possono essere sfruttati in modi in cui puoi avere un impatto e modi in cui puoi rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Segui quella scintilla di eccitazione e gioia e non puoi sbagliare . Una lettura con un Life Path Psychic può aiutarti a decidere quali avventure intraprendere, quale bivio prendere e quali scelte di vita portano alla massima felicità.

BILANCIA OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Bilancia:

La Luna in Cancro illumina la tua decima casa di successo ed è il sestile Urano retrogrado nella tua ottava casa di risorse condivise. Questo può essere sia un transito impegnativo che emozionante. Puoi giocare con nuove idee e possibilità per progetti comuni, e potresti anche dover guardare attentamente alle relazioni che esauriscono le tue risorse e alle persone che prendono costantemente più di quanto danno. Una lettura con un Love Psychic può aiutarti a sostenerti mentre osservi schemi dolorosi e guidarti in decisioni importanti che non puoi più ignorare.

SCORPIONE OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Scorpione:

La Luna in Cancro nella tua nona casa vuole ampliare i tuoi orizzonti e mantenerti sano e salvo allo stesso tempo. Non si escludono a vicenda, quindi non preoccuparti. La luna è in sestile con Urano retrogrado che attiva la tua settima casa di collaborazione. Presta attenzione al tuo bisogno (non desiderio) di un sano cambiamento nelle tue relazioni importanti. Lascia andare ciò che hai superato. Fidati che l'Universo detesta il vuoto e che qualsiasi cosa / chiunque lasci sarà sostituito da un aggiornamento. Una lettura con un Love Psychic può aiutarti a determinare di cosa hai tanta paura e trovare il coraggio di immergerti nei cambiamenti che vuoi evitare.

SAGITTARIO OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Sagittario:

La Luna in Cancro illumina le risorse condivise e il sestile Urano retrogrado, evidenziando la cura di sé, le abitudini, le routine e il modo in cui stai usando il tuo tempo e le tue energie. Potresti scoprire durante questo transito che la tua energia viene prosciugata da relazioni o progetti che non ti nutrono, sono molto unilaterali e che devono finire. Una volta che finiscono, rimarrai scioccato da quanta più energia hai per te stesso, la tua vita e le cose che contano per te. Una lettura con un Money Psychic può aiutarti a esaminare le tue abitudini e i tuoi schemi finanziari e vedere cosa puoi fare per migliorare le cose.

CAPRICORNO OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Capricorno:

La Luna in Cancro risplende nella tua settima casa di collaborazione e ti dà la possibilità di esaminare come ti senti riguardo alle tue relazioni importanti. La luna è il sestile di Urano recentemente retrogrado nella tua quinta casa dell'amore, del romanticismo e delle cose della vita che ti appassionano; appoggiarsi a quello. Se una relazione, una situazione o una persona attutisce la tua energia e la tua gioia di vivere, questa è un'informazione importante, quindi fai attenzione. Una lettura con un Love Psychic può aiutarti a esaminare da vicino gli schemi che ti trattengono e ti impediscono di vivere una vita che ami.

ACQUARIO OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Acquario:

La Luna in Cancro illumina la tua sesta casa del benessere e ti invita a dare un'occhiata a come ti prendi cura di te stesso e a come le tue abitudini e routine ti stanno sollevando o trascinando verso il basso. Con la luna in sestile Urano retrogrado puoi scavare in profondità nelle tue radici ancestrali e vedere l'influenza che la tua famiglia e il tuo lignaggio hanno nella tua vita, nel bene e nel male. Se non ti piace quello che trovi, questo è il momento ideale per cambiarlo. Una lettura con un medium sensitivo può portarti un messaggio utile da un antenato che ti ama e vuole aiutarti.

PESCI OROSCOPO DEL WEEKEND 14-16 AGOSTO 2020

Oroscopo per questo fine settimana Pesci:

La Luna in Cancro infonde la tua creatività e passione per la vita con luce ed energia e ti invita ad immergerti più a fondo nei tuoi progetti creativi, a goderti la vita per nessun motivo diverso da quello che meriti di divertirti. La luna è il sestile Urano retrogrado, che evidenzia la tua comunicazione e il desiderio di imparare, crescere, espandersi e provare cose nuove. La tecnologia fa cenno e non verrà ignorata, quindi metti da parte la tua trepidazione e tuffati. Una lettura con un Life Path Psychic può aiutarti a decidere se seguire quel corso o l'allenamento che hai sempre sognato e quale sarà il risultato.