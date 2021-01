Oroscopo del weekend 16 gennaio e 17 gennaio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 16 gennaio e 17 gennaio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 16 gennaio e domenica 17 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Sei più tenero e orientato verso gli altri di quanto sei abituato a essere. Prima la luna è in Acquario che attiva la tua undicesima casa di umanitarismo, quindi si sposta in Pesci, transitando nella tua dodicesima casa di sogni e affari mistici, congiunta a Cerere e Nettuno. Se vuoi spargere polvere di fata nel tuo quartiere, fallo! Indossa il tuo mantello dell'invisibilità e diffondi gentilezza e magia a perdita d'occhio.

TORO OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna dei Pesci sestila il tuo pianeta dominante, Venere, e tu sei totalmente nel tuo elemento. L'energia è calma, placida e anche creativa, permettendoti di goderti le cose che ami di più. Portare il tuo occhio per la bellezza nella tua casa questo fine settimana è gratificante e la congiunzione tra Mercurio e Pallade nella tua decima casa della carriera ti incoraggia ad esprimerti attraverso la scrittura. Se non hai un libro che stai scrivendo, avviane uno questo fine settimana! La tua vita professionale è in fiamme in questo momento.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : I tuoi obiettivi professionali sono evidenziati dalla Luna dei Pesci nella tua decima casa questo fine settimana, quindi se non li ripensi da un po ', non c'è tempo come il presente. La luna è congiunta a Cerere e Nettuno, aumentando il tuo desiderio di aiutare gli altri e di pagare la gentilezza in avanti. Fallo e basta. Non indovinare te stesso. La gentilezza non è mai sprecata e il mondo ne ha bisogno il più possibile in questo momento.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : Bene, dovrai solo uscire di casa e fare qualcosa di divertente questo fine settimana. La luna in Pesci, insieme a Cerere e Nettuno che transitano nella tua nona casa di espansione, esplorazione e avventura, lo richiede! Questo transito apre anche il tuo cuore e aumenta il tuo desiderio di amare e nutrire gli altri. Considera la possibilità di fare volontariato in un centro di soccorso per animali o in un banco alimentare e metti a frutto tutta l'energia positiva e l'intenzione.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO – 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : Venere attiva la tua sesta casa del benessere e della cura di sé ed è il sestile della Luna dei Pesci nella tua ottava casa delle risorse condivise. La congiunzione tra la luna, Cerere e Nettuno ti rende tenero e aumenta il tuo desiderio di nutrire e prendersi cura della tua amata e degli altri che ami. È facile lasciare che le richieste degli altri usurpino tutta la tua energia. Fortunatamente, Venere in Capricorno ti tiene con i piedi per terra e mantiene le cose in equilibrio in modo che anche l'amor proprio rimanga in primo piano.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna dei Pesci illumina la tua settima casa di collaborazione questo fine settimana. La congiunzione tra la luna, Cerere e Nettuno approfondisce il tuo desiderio di amare e prendersi cura della tua amata e di concentrare tutto il tuo tempo, energia e attenzione sulla tua relazione. Non è una buona idea in quanto puoi facilmente entrare in una co-dipendenza in questo modo. Mantieniti su un piano di parità e prenditi cura di te stesso come se volessi che qualcuno si prenda cura di te. Insegni agli altri come trattarti, quindi questo è di fondamentale importanza.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna dei Pesci è in sestile il tuo pianeta dominante, Venere, e tu sei totalmente nel tuo elemento. Questo transito crea un'energia emotiva dolce, costante e calma ed evidenzia il tuo amore per le arti, la bellezza e la tua casa. Se ci sono progetti in giro per casa a cui vorresti occuparti, saranno gratificanti e divertenti sotto questo transito, quindi tuffati. E se vuoi provare una nuova ricetta o due, nessuno si lamenterà di questo !

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO – 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna dei Pesci ha l'aspetto del tuo pianeta dominante, Plutone, e sottolinea la tua sensibilità, intuizione e percezione psichica. Potresti aver bisogno di più tempo da solo per rimanere in equilibrio con questo transito in gioco. La congiunzione tra la Luna in Pesci, Cerere e Nettuno attiva la tua quinta casa di amore e romanticismo e praticamente insiste che tu inonda i tuoi cari con discorsi seri. Componi indietro e fai la metà di quello che vuoi fare e questo manterrà le cose a proprio agio e non sopraffare il ricevitore. La tua energia è intensa!

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Rivolgi la tua allegra attenzione alla casa e alla famiglia e goditi la Luna dei Pesci congiunta a Cerere e Nettuno che si svolge nella tua quarta casa questo fine settimana. Tira fuori i giochi da tavolo se rimani all'interno o prendi la slitta e lo slittino se sei diretto all'aperto. In ogni caso, l'obiettivo e l'obiettivo è semplicemente divertirsi e godersi la splendida compagnia delle persone che ami. Vuoi amare e prenderti cura degli altri durante questo transito, quindi vai avanti e fai proprio questo.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: Con la Luna dei Pesci congiunta a Cerere e Nettuno che transitano nella tua terza casa di comunicazione, apprendimento e fratelli, è un fine settimana ideale per raggiungere le persone che ami e raggiungere. Se devi a qualcuno una telefonata, un messaggio di testo o un'e-mail, non c'è momento migliore di adesso. La gentilezza e il servizio sono evidenziati da questo transito, quindi vai a spalare il marciapiede del tuo vicino o fai la spesa per l'amico che ha appena subito un intervento chirurgico.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna dei Pesci attiva la tua seconda casa delle finanze e congiunge Cerere e Nettuno. Questo transito richiama il tuo desiderio di amare e prendersi cura degli altri, e sebbene ciò sia estremamente importante, ciò non significa che devi scrivere un assegno. Puoi fare una gentilezza per i tuoi cari e non coinvolgere i soldi. In effetti, è meglio così, quindi tieni il portafoglio in tasca. Pensa a ciò che apprezzi di più e pagalo in avanti.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 16 GENNAIO - 17 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Sei sempre impegnato a fare cose gentili per gli altri. La tua compassione ed empatia sono materia di leggende. Questo fine settimana, con la Luna in Pesci che attiva la tua prima casa del sé, in congiunzione con Cerere e Nettuno, perché non girare quel rubinetto dell'amore su te stesso? Rendi questo un fine settimana di amore per te stesso, cura di te stesso e auto-indulgenza. È temporaneo, solo per il fine settimana, quindi non c'è bisogno di sentirsi in colpa. Trattati come tratti gli altri e scopri perché tutti ti amano così tanto.