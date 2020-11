Oroscopo del weekend 28 novembre e 29 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 28 novembre e 29 novembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 28 novembre e domenica 29 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Toro illumina i tuoi valori e le tue convinzioni più profonde, rendendoti consapevole di ciò che ti è caro, di ciò che conta di più per te e aiutandoti ad allineare il tuo cammino con il tuo discorso. Nettuno, il Grande Mistico, va direttamente sabato nella tua dodicesima casa allineandoti ancora una volta con i tuoi sogni e desideri più profondi. Domenica la luna si sposta nei vivaci Gemelli e l'attenzione si sposta sulla comunicazione, sull'apprendimento, sui viaggi brevi e sui fratelli. Se c'è qualcosa che non viene detto dopo questo fine settimana, dì la tua pace ora.

TORO OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì e sabato la Luna in Toro risplende nella tua prima casa, sottolineando la tua autostima, il senso dello stile e il tuo modo di camminare nel mondo. Potresti sentirti più sensibile del solito, quindi prendi spazio se ne hai bisogno. Nettuno, il grande mistico, sabato va direttamente nella tua undicesima casa di umanitarismo e amicizia. Prenditi del tempo da trascorrere con la tua famiglia trovata prima che la giornata finisca. Domenica la luna si sposta nei vivaci Gemelli e l'attenzione si sposta sulle tue finanze. Tieni i tuoi soldi, ne avrai bisogno a dicembre.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Toro illumina la tua dodicesima casa dei sogni venerdì e sabato. Le tue avventure notturne saranno più memorabili e vivide e sarai più intuitivo del normale. Nettuno, il grande mistico, va diretto sabato nella tua decima casa di carriera. Gli obiettivi professionali sono evidenziati e ora puoi andare avanti con maggiore facilità. Domenica la luna si sposta nel tuo segno dei Gemelli e l'attenzione si sposta sull'autostima e sul modo in cui ti impegni con il mondo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Venerdì e sabato la luna in Toro illumina la tua undicesima casa di affari umanitari e amicizia. Cerca opportunità di volontariato e pianifica sicuramente del tempo divertente e rilassato con la tua tribù. Nettuno, il Grande Mistico, va direttamente sabato nella tua nona casa della mente superiore, stimolando le tue pratiche spirituali e il desiderio di rendere il mondo un posto migliore. Domenica la luna si sposta nei Gemelli e l'attenzione si sposta sulla tua dodicesima casa dei sogni.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE – 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna in Toro illumina la tua decima casa di carriera e risultati venerdì e sabato. Anche se potresti trascorrere il fine settimana libero, puoi comunque prendere in considerazione questioni professionali e pianificare il tuo piano per tornare lunedì. Sabato romantico Nettuno va direttamente nella tua ottava casa di intimità, creando meravigliose possibilità per un appuntamento notturno. Domenica la luna si sposta nei vivaci Gemelli e l'attenzione si sposta sulla tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali. Trova del tempo da trascorrere con la tua tribù.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Venerdì e sabato la Luna in Toro illumina la tua nona casa della mente superiore e dell'avventura. Cerca qualcosa di nuovo da esplorare e se hai una compagnia fuori città puoi occuparti anche delle tue responsabilità di hosting in questo modo. Il romantico Nettuno va direttamente sabato nella tua settima casa di partnership, praticamente insistendo per un appuntamento notturno da non perdere. Domenica la luna si sposta nei Gemelli e l'attenzione si sposta sulla carriera, preparandoti per un ritorno al lavoro lunedì.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna in Toro illumina la tua ottava casa di risorse condivise venerdì e sabato, invitandoti a guardare i conti che possiedi insieme agli altri. Nettuno, il grande mistico, va direttamente sabato nella tua sesta casa del benessere. Aggiungi una pratica di meditazione regolare alla tua routine di auto-cura e non puoi sbagliare. Domenica la luna si sposta nei Gemelli e l'attenzione si sposta sull'espansione. Esci di casa e fai qualcosa di divertente, esplora qualcosa di nuovo.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE – 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Venerdì e sabato la Luna in Toro illumina la tua settima casa di collaborazione. La luna è di fronte a Venere nella tua prima casa, quindi potresti aver bisogno di negoziarmi tempo / noi tempo. Nettuno, il grande mistico, va direttamente sabato nella tua quinta casa della creatività. I progetti che sono stati bloccati ricominceranno a fluire. Domenica la luna si sposta nei Gemelli comunicativi e l'attenzione si sposta sull'intimità. Dormi fino a tardi e poi fai quel discorso che stavi aspettando per il momento giusto.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna in Toro illumina la tua sesta casa di salute e benessere, indirizzando la tua attenzione su cose come dieta, esercizio fisico e stile di vita. Le vacanze possono essere complicate quando si tratta di cura di sé, quindi questo è un transito molto tempestivo. Nettuno, il Grande Mistico, è diretto sabato nella tua quarta casa. I progetti che sono stati bloccati ricominceranno a fluire. Domenica la luna si sposta nei Gemelli e l'attenzione si sposta sulle relazioni. Rivolgiti alla persona amata e guarda come si sente ora che il Ringraziamento è finito.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: Venerdì e sabato la Luna in Toro illumina la tua quinta casa di espressione creativa e passione. Immergiti in ciò che ti eccita e goditi ciò che segue. Nettuno, il grande mistico, va direttamente sabato nella tua terza casa di comunicazione e apprendimento. Preparati affinché il tuo telefono inizi a squillare e le tue caselle di posta si riempiano. Domenica la luna si sposta nei Gemelli e l'attenzione si sposta sulla salute e sulla cura di sé. Controlla te stesso e vedi se è necessario apportare modifiche prima che arrivi la prossima ondata di vacanze.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Toro illumina la casa e la famiglia venerdì e sabato, quindi immergiti nei progetti fai-da-te e inizia a decorare per il prossimo round di vacanze in arrivo. Nettuno, il Grande Mistico, è diretto sabato nella tua seconda casa degli affari materiali. Il denaro potrebbe ricominciare a fluire, ma non lasciarlo fluire più di quanto non fluisca! Domenica la luna si sposta nei Gemelli e l'attenzione si sposta sulla creatività e sulla passione. Ti sei preso molta cura di tutti gli altri, quindi goditi ciò che ti rende felice oggi.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 28 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : Venerdì e sabato la Luna in Toro illumina la comunicazione, l'apprendimento e i viaggi brevi, rendendo più facile pianificare attività divertenti se hai ospiti in casa. Nettuno, il Grande Mistico, è diretto sabato nella tua prima casa di sé. Ti sentirai super fluido e mistico mentre il tuo pianeta dominante inizierà di nuovo a rotolare in avanti. Domenica la luna si sposta nei Gemelli e l'attenzione si sposta sulla casa e sulla famiglia; gonfia il tuo nido e preparati per il prossimo round di vacanze.