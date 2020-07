Oroscopo del weekend 4 luglio e 5 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 4 luglio e 5 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 4 luglio e domenica 5 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete: La Sagittario Luna brilla di luce intensa nella tua nona casa di avventura e viaggia venerdì. Se è possibile scappare per il fine settimana, allora provaci! Sabato e domenica la Luna Piena attiva la tua decima casa di conquista, opponendo Mercurio e il sole in Cancro e quadrando Marte in Ariete. Sei spiritoso, emotivo, entusiasta e pronto a esplorare nuovi orizzonti. Domenica, la luna è congiunta a uno stellium di pianeti nel Capricorno; hai tutto il necessario per pianificare e raggiungere i tuoi obiettivi.

TORO OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : Il fine settimana inizia con la Sagittario che illumina la tua ottava casa dell'intimità; dedica un po 'di tempo romantico da trascorrere con la tua persona speciale. Forse una passeggiata sulla spiaggia sotto la luna piena è proprio ciò di cui entrambi avete bisogno. Sabato e domenica l'apice della Luna Piena è nel Capricorno, attivando la tua nona casa di viaggio ed espansione. Se riesci a uscire di città per il fine settimana di vacanza, sarai felice di aver fatto lo sforzo. Una lettura con un percorso psichico della vita può aiutarti a decidere come espandere i tuoi orizzonti e in quale direzione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 4 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Sagittario illumina la tua settima casa di associazione venerdì. Man mano che si riempie, si sposta nel Capricorno e attiva la tua ottava casa di intimità sabato e domenica. Se mai c'è stato un fine settimana fatto per il romanticismo, per connettersi profondamente e condividere ciò che conta nella vita con la persona amata, questo è quel fine settimana! Sei emotivo, sensibile, spiritoso e compassionevole, quindi diventa creativo e mettiti alla prova per rendere speciale il weekend e la vacanza memorabile.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Sagittario Luna illumina la tua sesta casa di salute e benessere venerdì. Inizia la giornata con una corsa o un po 'di allenamento di resistenza, una sana colazione e poi considera come ti divertirai questo fine settimana, facendo della cura di sé e delle buone scelte una priorità. Sabato e domenica la luna raggiunge il suo apice di pienezza, unendo uno stellium di pianeti nel Capricorno nella tua settima casa di associazione. Il romanticismo è nel menu, quindi assicurati di avere ciò di cui hai bisogno per un meraviglioso appuntamento notturno.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO – 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Sagittario illumina la tua quinta casa di amore e romanticismo venerdì, e mentre la luna si riempie scopri che è davvero una notte meravigliosa per una danza della luna. Entrando nel Capricorno sabato e domenica, la luna raggiunge il suo apice di pienezza e si unisce a uno stellium di pianeti Capricorno attivando la tua sesta casa di salute, benessere e cura di sé. Questa è la tua occasione per amare e prendersi cura di te stesso come ami e ti prendi cura degli altri.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Sagittario Luna brilla nella tua quarta casa di casa e famiglia venerdì rendendolo un giorno ideale per tendere al focolare, a casa e ai propri cari. Fai un po 'di giardinaggio, prova la nuova ricetta e aggiungi una riga al maglione che stai lavorando a maglia. Man mano che la luna si riempie, si sposta nel Capricorno il sabato e la domenica, attivando la tua quinta casa di creatività e divertimento, quindi se hai progetti creativi in ​​cui vuoi tuffarti, questi sono i giorni che stavi aspettando.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 4 luglio 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La luna in Sagittario illumina la tua terza casa di comunicazione, conoscenza e viaggi brevi di venerdì, rendendola un giorno meraviglioso per iniziare una vacanza che celebra l'indipendenza. Se riesci a uscire dalla città, anche solo per un breve viaggio notturno, puoi goderti la luna piena mentre si sposta nel Capricorno. Una volta che la luna è nel Capricorno, la tua quarta casa di casa e famiglia viene evidenziata, quindi troverai arti domestiche e lavoretti intorno alla casa che ti attirano.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO – 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Sagittario Luna brilla nella tua seconda casa di affari materiali venerdì e ti dà la possibilità di rivedere i tuoi dati finanziari ed esaminare i tuoi valori fondamentali. La luna piena in Capricorno il sabato e la domenica attiva la tua terza casa di comunicazione, viaggi brevi e fratelli. Potresti voler trascorrere alcune delle vacanze in giro con i tuoi fratelli biologici e goderti il ​​tipo di divertimento e di profonda connessione che solo i fratelli hanno.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna in Sagittario attiva la tua prima casa di autostima e fiducia in te venerdì. Indossare i tuoi sentimenti sulla manica ed essere più intuitivi e percettivi sono normali con questo transito. Quando la luna si riempie, entra nel Capricorno e si unisce a uno stellium di pianeti nella tua seconda casa di affari materiali. Dai un'occhiata a ciò che apprezzi profondamente e vedi se le tue scelte, parole e azioni corrispondono ai tuoi valori o se devi apportare alcune modifiche.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna in Sagittario illumina la tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici venerdì. I tuoi sensi sottili e le tue abilità sono sottolineati durante questo transito, quindi presta attenzione a quei sottili suggerimenti e fidati del tuo intuito. Sabato e domenica la luna si sposta nel Capricorno e diventa piena, illuminando la tua prima casa di autocoscienza e fiducia in se stessi. Puoi immergerti e affrontare con successo qualsiasi cosa con il cielo che brilla su di te in questo modo, quindi non trattenerti. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a capire il messaggio che i tuoi sogni stanno cercando di trasmettere.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Sagittario Luna illumina la tua undicesima casa di amicizia e affari umanitari venerdì, quindi trova il tempo per la tua tribù e considera di investigare sulle opportunità di volontariato. Una volta trovato quello che ti eccita, salta e iscriviti. Sabato e domenica la Luna Piena si unisce a uno stellium di pianeti nel Capricorno, che brilla nella tua casa di sogni e affari mistici. Se non stai già esplorando la tua vita spirituale, abilità psichiche e studi mistici, immergiti in questo fine settimana. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a dare un senso al simbolismo nella lingua dei tuoi sogni.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 4 LUGLIO - 5 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Sagittario illumina la tua decima casa di carriera e successo venerdì, dandoti la possibilità di sintonizzarti sulle tue emozioni e avere un'idea di come ti senti sulla tua vita professionale e se è necessario apportare alcuni cambiamenti. La luna piena in Capricorno si trasferisce nella tua undicesima casa di amicizia e impegni sociali il sabato e la domenica. Prendi in considerazione l'idea di prenotare un patio all'aperto in un posto divertente e goditi un po 'di tempo con la tua tribù. Una lettura con un chiaroveggente psichico può aiutarti a sbirciare dietro l'angolo e vedere cosa ti aspetta.