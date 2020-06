Oroscopo del weekend 5 giugno e 7 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 5 giugno e 7 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 5 giugno e domenica 7 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : L'allegra luna piena in Sagittario è trigono i tuoi pianeti natali in Ariete, sollevando i tuoi spiriti. La luna è ovviamente vuota fino a sabato pomeriggio, quindi goditi un piacevole e tranquillo inizio di giornata. Tieni presente che il tuo pianeta dominante, Marte, è quadrato al sole, quindi evita conflitti, discussioni e scontri dell'ego di qualsiasi tipo. Porta la tua impazienza e frustrazione per un giro in bicicletta o una corsa fino a quando non hai drenato l'energia fastidiosa dal tuo sistema. Una lettura con un percorso di carriera psichica può aiutarti con quella decisione che devi prendere presto.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna piena in Sagittario è ovviamente vuota nella tua ottava casa di intimità e risorse condivise che possono rendere serena la data del venerdì, ma le cose si animano considerevolmente il sabato pomeriggio quando la luna si sposta nel Capricorno terrestre ed è il trigono dei tuoi pianeti natali Toro e Urano in transito. Segui quell'impulso per espandere i tuoi orizzonti ed esplorare qualcosa di nuovo. Includi un amico o due per aumentare il divertimento.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli: Il vuoto, ovviamente, la luna piena in Sagittario mette in risalto la tua settima casa di associazione dove presagisce un tranquillo venerdì sera. Ciò cambierà a metà sabato quando la luna si sposterà nel Capricorno, attivando la tua ottava casa dell'intimità. Le cose diventano terrose e sensuali, quindi questa è una serata ideale per pianificare un appuntamento notturno. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è il sestile Urano. Idee, possibilità e nuove direzioni potrebbero toccarti sulla spalla con questo vivace transito, quindi divertiti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Il vuoto, ovviamente, con la luna piena in Sagittario evidenzia la tua sesta casa di lavoro e benessere e ti offre l'opportunità perfetta per rilassarti, rilassarti e non fare nulla. Sabato pomeriggio la luna si sposta nel terroso Capricorno, creando una dinamica opposizione ai tuoi pianeti natali in Cancro oltre a transitare Mercurio e Vesta. Domenica la luna è di fronte a Mercurio e piazza Chirone, e Marte è quadrato al sole, quindi osserva le tue parole e stai attento ai sentimenti degli altri.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO – 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna piena del Sagittario è il trigono dei tuoi pianeti natali in Leone creando un'energia edificante che ti ispira a creare e divertirti. Anche ovviamente vuoto, il flusso infuocato di energia trova espressione nei progetti creativi, frequentando gli amici e trascorrendo del tempo con i bambini. Sabato sera la luna si sposta nel Capricorno, attivando la salute e il benessere nella tua carta. Valuta come vanno le tue routine di auto-cura e apporta le modifiche se necessario. .

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Il tuo pianeta dominante, Mercurio, i sestili Urano questo fine settimana, ti danno accesso a nuove idee, possibilità e cambiamenti. Lasciati giocare con nuovi paradigmi e direzioni. Non devi decidere nulla, resta aperto. La luna piena in Sagittario illumina la casa e la famiglia, quindi tendi al tuo nido, al tuo giardino e alle persone che ami. Domenica la Luna Capricorno attiva la tua creatività, quindi tuffati e divertiti! Una lettura con un percorso psichico della vita può aiutarti a esplorare le diverse direzioni che la tua vita può prendere e aiutarti a decidere in quale direzione appoggiarti.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 5 giugno 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna piena in Sagittario è il sestile dei tuoi pianeti natali in Bilancia creando un'energia edificante e stimolante questo fine settimana. Anche senza dubbio, la luna ha un effetto potenziante mentre transita nella terza casa di comunicazione e conoscenza. Se c'è un corso o un seminario a cui desideri iscriverti, questo è un grande giorno per quello. Domenica la Luna Capricorno attiva la casa e la famiglia, quindi sposta la tua attenzione in quella direzione e tendi agli affari interni. Una lettura con una consulenza di carriera psichica può aiutarti con quella decisione di lavoro che continua a bussare alla tua porta.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO – 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna piena in Sagittario si svuota ovviamente venerdì sera mentre transita la tua seconda casa di affari materiali. Se riesci a eludere importanti decisioni finanziarie fino a quando la luna non torna di nuovo diretta, sarebbe l'ideale. Sabato pomeriggio la luna si sposta nel Capricorno e attiva la tua terza casa di comunicazione e conoscenza. Iscriviti alla lezione che hai preso in considerazione o prendi il telefono e chiama i tuoi fratelli. Tutti i tipi di comunicazione sono incoraggiati da questo transito.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La Luna Piena in Sagittario attiva la tua prima casa di sé ed è congiunta ai tuoi pianeti natali, creando un'energia galleggiante che cerca un'espressione gioiosa. Anche con il vuoto lunare, ovviamente, sei un raggio di luce che brilla su tutti quelli che incontri. Con il sole quadrato Marte, evita conflitti e discussioni e se la frustrazione si accumula su qualcosa che non puoi controllare, esci e fai una corsa o una nuotata. Trascorri un po 'di tempo nella natura e sarai di nuovo allegro.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna piena in Sagittario mette in evidenza la tua dodicesima casa di sogni e visioni, aumentando la tua sensibilità e il tuo intuito. Anche quando la luna si svuota, ovviamente, fa dormire bene, svegliarsi tardi e lentamente, ed entrare nel mondo della veglia in silenzio, un modo ideale per avvicinarsi questo sabato mattina. Più tardi, nel giorno in cui la luna si sposta nel segno del Capricorno, tornerà la tua normale guida. Fino ad allora, goditi il ​​cambio di ritmo. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a capire cosa stanno cercando di dirti i tuoi sogni e cosa fare con le informazioni.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna Piena in Sagittario illumina la tua undicesima casa di amicizia e incontro sociale, rendendo difficile sedersi a casa e non fare nulla. Cerca attività divertenti che ti consentano di goderti la tua tribù. Anche se stai ancora prendendo le distanze dai social, puoi zoomare il brunch o l'happy hour o guardare un film in gruppo su Netflix. Sabato pomeriggio la luna si sposta nel Capricorno e attiva la tua dodicesima casa di sogni e visioni. La rotazione verso l'interno avverrà naturalmente, quindi fluire con essa. Trascorrere del tempo con te stesso è essenziale. Una lettura con un medium psichico può portarti un messaggio che anche i tuoi sogni stanno cercando di darti.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 5 GIUGNO - 7 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : Le piazze della Luna piena del Sagittario che transitano su Nettuno, Marte e Cerere, così come i tuoi pianeti natali in Pesci. Inoltre, è ovviamente nulla da venerdì sera a sabato pomeriggio, quindi quella tensione interiore che senti proviene probabilmente da questo transito. Invece di superarlo, prenditi un po 'di tempo tranquillo, leggi, fai il giardinaggio o fai qualcosa di divertente e creativo che non richiede conflitti. La luna si sposta nel Capricorno sabato pomeriggio e ti sentirai più come te quando lo farà.