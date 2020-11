Oroscopo del weekend 7 novembre e 8 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 7 novembre e 8 novembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 7 novembre e domenica 8 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante, Marte, è di fronte a Venere questo fine settimana, il che può essere di buon auspicio per il romanticismo, in particolare la fase di inseguimento e connessione delle cose. Venerdì, la Luna in Cancro nel settore della tua casa / famiglia quadratura dei tuoi pianeti Ariete, quindi potresti incontrare un problema o qualche attrito sul fronte interno. Una volta che la luna si sposta nello spensierato Leone, attivando la tua quinta casa di creatività, amore e romanticismo, sei a posto. Considera l'idea di chiedere un caffè alla tua cotta. C'è una buona possibilità che dicano "O mio dio, mi piacerebbe!"

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì la Luna in Cancro si armonizza con la tua energia del Toro, attivando il tuo desiderio di scrivere, studiare e comunicare. Potresti ritrovarti a prendere o insegnare un corso oggi. La Luna del Leone illumina la tua quinta casa di amore e romanticismo, e Venere è di fronte a Marte vigoroso, quindi stai attento a una danza della luna o, almeno, a una scintilla di interesse. Con la congiunzione tra il sole e Giunone nella tua settima casa di collaborazione potresti avere un rivale in amore, ma non possono reggere il confronto con te. Un sensitivo dell'amore può dirti se quella persona che stai considerando è degna della tua attenzione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Venerdì la Luna in Cancro quadrerà il tuo pianeta dominante, Mercurio, aumentando la tua sensibilità e la tensione interiore. Non spingerti. Se hai bisogno di un giorno libero, prenditi un giorno libero! Sabato e domenica tutto si illumina mentre la luna si sposta in un allegro Leone, armonizzandosi con la tua energia Gemelli. La luna attiva il tuo settore di comunicazione e viaggi brevi. Considera l'idea di preparare un pranzo e di andare nella foresta o in spiaggia dove potrai cenare nella natura e nella bellezza e ricaricarti. Uno psichico della vita passata può aiutarti a capire perché continui ad avere problemi con quella persona fastidiosa.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Cancro attiva venerdì la tua prima casa del sé opponendosi a uno stellium di pianeti nella tua settima casa di collaborazione. Potresti avere alcune sfide da affrontare nella tua relazione questo fine settimana, ma sei un esperto nel perfezionare le cose con il tuo partner. Sabato e domenica la Luna del Leone ti dà la possibilità di rivedere le tue finanze e ciò che apprezzi profondamente. È sempre bene stare al passo con questi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE – 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna in Cancro attiva i tuoi sogni, le abilità mistiche e la mente subconscia venerdì, quindi presta attenzione a quei suggerimenti sottili e specialmente a tutti i sogni che hai. Contengono informazioni importanti. Sabato e domenica, sei nel tuo elemento mentre la luna si sposta nel Leone ardente e illumina la tua prima casa del sé. Condividi la tua energia edificante e la gioia di vivere con gli altri questo fine settimana. Al sicuro ovviamente. Tutti potrebbero usare una spinta emotiva in questo momento. Un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a capire il messaggio che i tuoi sogni stanno cercando di trasmetterti.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : I tuoi amici vorrebbero trascorrere del tempo con te e potrebbero darti la spinta emotiva di cui hai bisogno. Con la Luna in Cancro che brilla nella tua undicesima casa di amicizia e affari sociali venerdì, un incontro (socialmente distante) con la tua tribù è solo il biglietto. Il sabato e la domenica diventano più contemplativi per te mentre la Luna del Leone illumina la tua dodicesima casa degli stati alterati e subconsci. La meditazione ti sta chiamando, quindi vai avanti e tuffati dentro te stesso! Un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti con il significato di quel sogno che ti ha svegliato l'altra notte.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: L'emozionante Luna del Cancro di venerdì quadrerà i tuoi pianeti natali della Bilancia e Mercurio in transito in Bilancia. Sono prevedibili difficoltà di comunicazione, soprattutto sul lavoro. Potresti anche sentirti di cattivo umore, persino irritabile. Fortunatamente, l'allegra Luna del Leone il sabato e la domenica attiva la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali e questo compensa più che venerdì. Considera un raduno tribale, socialmente distante e sicuro, in un bel patio da qualche parte. Un sensitivo delle carte dei tarocchi può aiutarti a rispondere alle domande che hai sulla situazione difficile che stai affrontando.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE – 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Il Sole in Scorpione è congiunto a Giunone nella tua prima casa di sé, aumentando il tuo desiderio di amore e armonia nelle tue relazioni e probabilmente costringendoti a dover navigare intorno alla gelosia e al malumore di qualcuno. L'emozionante Luna del Cancro di venerdì aumenta la tua sensibilità e consapevolezza di coloro che ti circondano. Prenditi il ​​tempo per fare qualcosa di gentile per le persone che ami. La Luna del Leone di sabato e domenica attiva la tua decima casa e sposta l'attenzione sulla tua carriera e sul tuo successo. Un sensitivo del consiglio di carriera può aiutarti con la sfida professionale che stai affrontando.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna in Cancro sottolinea la tua ottava casa di affari psichici e misteri nascosti e crea un'altalena dinamica tra affari pratici e finanziari nella tua vita quotidiana. Bilancia i due e andrà tutto bene. Sabato e domenica la Luna del Leone si armonizza con la tua ardente energia del Sagittario e attiva l'espansione e l'avventura nel tuo tema. Esci di casa e vai a fare qualcosa di divertente, idealmente qualcosa che non hai mai fatto prima.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: L'emozionante Luna del Cancro di venerdì crea un effetto altalenante tra la tua concentrazione su te stesso e sui tuoi bisogni e desideri rispetto a quelli del tuo partner. Mentre la luna quadrata con Mercurio nel corso della giornata, la comunicazione può facilmente spostarsi lateralmente, quindi procedi con cautela e resta sveglio! Sabato e domenica la Luna del Leone attiva le risorse condivise e ti dà la possibilità di rivedere i conti e le iniziative congiunte importanti che hai con gli altri.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna in Cancro ti dà la possibilità di dare un'occhiata alle sfide che dovrai affrontare al lavoro venerdì e capire cosa puoi fare per migliorare le cose. La Luna del Leone di sabato e domenica si oppone alla tua energia dell'Acquario e crea un effetto di tiro alla fune tra i tuoi bisogni e desideri e quelli del tuo partner. Può essere difficile bilanciare queste cose, specialmente con i quadrati sia del sole in Scorpione che di Urano in Toro.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 7 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La sensibile e intuitiva Luna del Cancro si armonizza con la tua energia dei Pesci venerdì e attiva la creatività nella tua carta. Poiché gli affari mistici e le espressioni creative sono due delle tue cose preferite, divertiti a combinarle in un insieme gioioso. Sabato e domenica la focosa Luna del Leone evidenzia come stanno andando le cose al lavoro e come ti senti riguardo al tuo lavoro, ai colleghi e al datore di lavoro. Meglio scoprire gli occhi e dare un'occhiata pratica e ravvicinata. Un sensitivo del consiglio di carriera può aiutarti a risolvere eventuali difficoltà che stai affrontando e tracciare un piano appagante per il tuo futuro.