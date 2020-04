Oroscopo del weekend dal 4 al 5 aprile: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 4 aprile e 5 aprile: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 4aprile e domenica 5 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Ariete: L'ardente Luna in Leone attiva la tua quinta casa solare di creatività e gioca venerdì e sabato ed è il tuo trigono a piangere i tuoi pianeti natali in Ariete e transita anche Chirone e il sole. Tutto questo fuoco fa proprio al caso tuo e ti fa sentire vivo, quindi tuffati e divertiti, letteralmente. La luna si sposta nella Vergine e attiva la salute e il benessere di domenica dandoti la possibilità di riposare e recuperare nel caso in cui tu abbia esagerato le cose di sabato.

TORO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 2020

Oroscopo della settimana Toro: La Luna Leone è quadrata con i tuoi pianeti natali in Toro, oltre a transitare Urano e Venere il venerdì e il sabato, quindi potresti sperimentare una certa tensione interna e tensione emotiva. Ciò si attenua quando la luna si sposta nella Vergine terrena e compatibile sabato sera. Sabato prenditi cura delle cose intorno alla casa e poi fai qualcosa di creativo e divertente. Lascia che sia la tua ricompensa per l'adulto e prendersi cura delle responsabilità noiose ma necessarie.

GEMELLI OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : La luna in Leone attiva la tua terza casa di comunicazione, apprendimento e brevi viaggi il venerdì e il sabato, quindi se hai preso in considerazione l'idea di partecipare a un seminario virtuale, una lezione è il fine settimana ideale per quello! Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è congiunto a Nettuno, aumentando la tua sensibilità e sottolineando la tua intuizione. Se hai bisogno di allontanarti dalle persone e trascorrere un po 'di tempo da solo, o ancora meglio, in natura, ti sentirai rinfrescato e rinvigorito in seguito.

CANCRO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: La luna in Leone attiva la tua seconda casa di affari materiali e ti dà la possibilità di guardare a ciò che apprezzi veramente. A volte ci addormentiamo con gli occhi aperti e ci allontaniamo sempre più da ciò che conta davvero per noi; la luna che transita in questa casa ti consente di svegliarti, rivalutarti e adattarti se necessario. Da sabato sera a domenica, la luna si sposta nella Vergine e illumina la tua terza casa di comunicazione e conoscenza; leggi un buon libro, fai un diario o connettiti con i tuoi amici e chatta.

LEONE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Leone : La luna nel tuo segno di venerdì e sabato attiva la tua prima casa di autostima e fiducia e praticamente ti implora di condividere il tuo io felice! Anche qualcosa di semplice come un sorriso sincero e un complimento sentito può cambiare l'intera traiettoria dei giorni di qualcuno, quindi non trattenerti. Sii una luce nel mondo e risplendi più intensamente che puoi. Sabato sera la luna si sposta nell'energia più silenziosa della Vergine e ti dà la possibilità di rilassarti.

VERGINE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : La Luna in Leone attiva la tua dodicesima casa di sogni e visioni e aumenta la tua sensibilità. Più tardi sabato la luna si sposta nel tuo segno di Vergine e attiva la tua prima casa di sé. Entrambi questi posizionamenti sulla luna possono farti sentire ipersensibile, quindi se hai bisogno di allontanarti e introverso, allora fallo. La solitudine è una medicina, proprio come l'aria fresca e il bagno nella foresta, quindi se puoi passare un po 'di tempo nella natura, ottieni punti bonus.

BILANCIA OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Trova il tempo di entrare in contatto con i tuoi amici questo fine settimana mentre la luna in Leone transita nella tua undicesima casa di impegni sociali e amicizia. La tua tribù è la tua famiglia trovata e il tempo che passi insieme nutre tutti voi. Più tardi sabato la luna si sposta in Vergine e attiva la tua dodicesima casa di sogni e visioni. Potresti voler dormire fino a tardi domenica, svegliarti lentamente e contemplare il significato dei tuoi sogni.

SCORPIONE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : La luna in Leone quadra i tuoi pianeti natali dello Scorpione che possono creare tensione e disagio interni. Le cose possono diventare infuocate al lavoro, ma piuttosto che reagire, fare un respiro profondo, andarsene e affrontarle una volta che ti sei calmato emotivamente. Può essere d'aiuto osservare gli shenanigans degli uffici come se fossero un reality show televisivo. Sabato sera la luna si sposta in Vergine e attiva la tua undicesima casa di amici e incontri sociali, quindi fai progetti con la tua tribù e goditi la compagnia delle persone che ami.

SAGITTARIO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: La tua nona casa di avventura ed esplorazione è illuminata dalla luna in Leone venerdì e gran parte del sabato, quindi approfitta di quell'energia infuocata e fai qualcosa di divertente, espandi il tuo mondo e prova qualcosa che non hai mai fatto prima. Non deve essere elaborato, forse provare un nuovo ristorante e una cucina che è nuova per te? Quando la luna si sposta nella Vergine, piazza i tuoi pianeti natali in Sagittario, il che può suscitare emozioni emotivamente, rendendo la domenica una giornata tranquilla e senza drammi.

CAPRICORNO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : La luna in Leone attiva la tua ottava casa di risorse condivise il venerdì e il sabato, portando la tua attenzione agli accordi finanziari che hai con gli altri. Potresti voler rivedere i conti congiunti e le disposizioni sulla proprietà condivisa e, se necessario, modificarli. È sempre bene essere al passo con questi e non solo supporre che l'altra parte abbia tutto a portata di mano. Quando la luna si sposta in Vergine più tardi sabato, attiva la tua nona casa di avventura, quindi approfitta di quell'energia ed esplora qualcosa di nuovo.

ACQUARIO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Questo potrebbe essere un weekend romantico per te dato che la luna in Leone attiva la partnership nella tua carta venerdì e gran parte del sabato. Nel frattempo, la Luna Vergine mette in evidenza intimità e sessualità il sabato sera e la domenica. Pianifica una serata romantica per due e assicurati di aver rifornito le candele e raffreddato il vino per un rientro anticipato. Potresti non essere sempre il partner più emotivamente espressivo, ma le azioni spesso parlano davvero più delle parole.

PESCI OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Mercurio è congiunto a Nettuno nella tua prima casa di sé, quindi renditi conto che stai indossando occhiali color rosa e potresti non vedere cosa si nasconde nell'ombra. Questo è importante quando la Luna in Leone si sposta in Vergine e attiva la partnership nella tua carta sabato sera. Prima di dare a qualcuno il tuo numero e molto prima di invitarli a casa con te, chiedi a qualcuno di cui ti fidi, qualcuno che non gira dai feromoni, per la loro opinione. Ascolta ciò che hanno da dire e procedi con cautela.