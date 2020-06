Oroscopo di oggi 25 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 25 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 25 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è un'aria di eccitazione intorno a te. Principalmente perché non si può dire cosa potresti fare. Anche tu potresti essere sorpreso dalle tue buffonate. Il tuo comportamento potrebbe essere inquietante per alcuni; tuttavia, è probabile che un Leo ti trovi molto divertente.

Amore / amicizia: con la luna in Leone alla ricerca del dramma nella tua zona sentimentale, sei tutto per il brivido dell'inseguimento. Non c'è niente che ti piace di più che sconfiggere i tuoi concorrenti ed essere quello che riceve la rosa finale; tuttavia, cosa può fare un arioso lussurioso una volta stabilita una relazione e scoprire di essere bloccato in una routine noiosa? Trova un modo per renderlo eccitante. Senza un premio per cui lavorare, è probabile che passi a pascoli più verdi.

Carriera / Finanza: a volte, non puoi fare a meno di correre un folle rischio finanziario. Sei una persona impulsiva, quindi è solo una cosa che fai di tanto in tanto. Anche se subisci una perdita, potresti provare l'emozione di cogliere l'occasione per essere esaltante. Tuttavia, non dovresti fare nulla di stupido. Ci sono modi molto più sicuri per ottenere i tuoi calci.

Crescita personale / spiritualità: parlare dei tuoi sentimenti può alleviare il tuo disagio, o quello di qualcun altro mentre Mercurio espressivo si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo regno del backstage. Queste sono le ferite e le delusioni che una persona di solito tiene per sé. Sei solo malato come i tuoi segreti. La guarigione avviene quando ti apri.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei resistente come le unghie all'esterno, ma all'interno sei davvero soffice. Mantenere alta la guardia diventa estenuante. Ecco perché ti divertirai a toglierti la maschera e a connetterti con qualcuno (forse un empatico Pesci) che capisce il vero te.

Amore / amicizia: se hai qualcosa di sensibile, solo un incontro con il tuo amico lo farà saltare fuori. Mentre l'espressivo Mercurio si allinea alla cura di Cerere nella tua casa dell'amicizia, troverai conforto nelle parole di una persona premurosa che ti prende. Allo stesso modo, ciò che dici può avere un effetto curativo sugli altri. La tua gentilezza e generosità di cuore non saranno presto dimenticate. Fai sapere a un amico in difficoltà che può rivolgersi a te per conforto e sostegno.

Carriera / Finanza: i tuoi obiettivi sono molto più grandi di prima. Pertanto, un traguardo non sarà raggiunto dall'oggi al domani. Con Saturno disciplinato nella tua casa di carriera, dovrai metterti al passo e sistemarti per il lungo raggio. Ottenere il rispetto e lo status che brami richiederà un duro lavoro. La buona notizia è che i premi saranno probabilmente commisurati ai tuoi sforzi. Tieni gli occhi sul premio e resta lì.

Crescita personale / spiritualità: per te non è mai abbastanza essere un novizio. Con l'entusiasmo di Giove e il magistrale Plutone nella tua casa di istruzione superiore, sei determinato a possedere conoscenze specialistiche su una materia che ti commuove. Immergiti subito!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è meglio riprogrammare le chiamate, le riunioni e le trattative importanti se vengono programmate per la mattinata. Con la luna ovviamente nulla, è probabile che queste cose non vadano come previsto. Cercare di capire un Leo potrebbe essere particolarmente confuso.

Amore / Amicizia: una conversazione con un amico potrebbe farti arrabbiare in modo positivo mentre l'ardente Leone Luna si allinea con la dea guerriera Eris nella tua zona di amicizia. Con gli amici, ti senti spesso come se stessi guardando fuori. La tua discussione potrebbe farti capire che essere fuori dagli schemi ha i suoi vantaggi. Allo stesso modo, potresti imparare che qualcuno invidia la tua capacità di operare come agente indipendente e rimanere fuori dalla mischia.

Carriera / Finanza: ammettiamolo: è stato difficile rimanere motivati ​​mentre Venere indulgente era retrograda nel tuo segno. Ora che è di stanza direttamente, puoi usare il tuo fascino per conquistare amici e influenzare le persone. Seriamente, Gemelli. Piaci alle persone. E quando alla gente piaci, vogliono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. È a tuo vantaggio fare un piccolo sforzo in più per lavorare con le tue connessioni. Conoscere le persone giuste può aiutarti nelle prossime settimane.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica è importante. Ed è per questo che non ti dispiacerà investire nel renderlo accogliente e sicuro. Mentre la pratica Luna Vergine nel tuo regno domestico contatta il Sole del Cancro, puoi fidarti di fare delle scelte sane.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sul posto di lavoro e a casa, sei lì per tutti coloro che hanno bisogno di te. Non ti dispiace perché hai bisogno di una sensazione di appagamento. Purtroppo, la cura di sé viene spesso trascurata. Perché non lasciare che un Pesci nutrimento si prenda cura di te oggi?

Amore / Amicizia: con Mercurio premuroso nel tuo segno che aspira a nutrire Cerere nella tua casa di coscienza superiore, sei il saggio guru di cui tutti hanno bisogno. La tua atmosfera amorevole e protettiva fa sentire l'ascoltatore che sei qualcuno di cui si possono fidare. Quindi, non dovresti essere sorpreso se il tuo partner o un amico condividono qualcosa di natura sensibile. Se hai bisogno di una guida, rivolgiti a una figura materna nella tua cerchia su cui sei venuto a fare affidamento.

Carriera / Finanza: Con il Nodo Sud che forma l'abitudine nella tua casa di lavoro, è fin troppo facile semplicemente sedersi e telefonare. Nella maggior parte dei casi, non è perché sei pigro, è perché hai paura . Hai paura di avventurarti fuori dalla tua zona di comfort e di immergerti in attività che non sei sicuro di sapere come fare. Esiste solo un modo per sviluppare nuove competenze, ovvero provare e riprovare fino a quando non si ottiene il risultato corretto,

Crescita personale / spiritualità: può volerci un po 'di tempo per capire in cosa credi. Una volta trovata la tua piattaforma, sei sicuro di seguire i tuoi discorsi. È perché avere ideali per vivere significa qualcosa per te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: Con la luna vuota ovviamente nel tuo segno all'inizio della giornata, potresti sentirti fuori posto. Le attività importanti dovrebbero essere posticipate a più tardi. Una Vergine potrebbe essere in grado di far luce su una questione che stai lottando per afferrare.

Amore / Amicizia: con Venere di stanza direttamente nella tua dodicesima casa nascosta, potresti iniziare a ottenere la chiusura attorno a una battuta d'arresto romantica. Non perché qualcosa cambi con la persona che ti delude, ma perché decidi che è tempo di lasciar andare e andare avanti. Se sei coinvolto in uno scenario complicato, è intelligente considerare quanto oltre sei disposto ad andare con questo. Probabilmente puoi tenerlo nascosto per un po 'più a lungo, anche se non indefinitamente.

Carriera / Finanza: le idee che porti sono ben oltre la norma poiché la luna nel tuo segno si allinea con Eris indomito nella tua casa di coscienza superiore; tuttavia, solo perché sfidano le convenzioni, ciò non significa che non siano utili. Potrebbe essere necessario rivolgersi a un collega che è un campione per il cambiamento per ottenere la convalida di cui hai bisogno. Potrebbero essere in grado di aiutarti a rendere il tuo piano più appetibile per i poteri che lo sono.

Crescita personale / spiritualità: quando ti trovi di fronte a un dilemma, rifletti sui tuoi valori e priorità. Quello che dovresti fare diventerà cristallino quando sai cosa è più importante per te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, sogni strani o mancanza di sonno possono gettare un'ombra sulla tua mattina. Se possibile, è meglio iniziare in ritardo. Dovrai essere più attento quando avrai a che fare con un Ariete.

Amore / Amicizia: le tue opinioni sui soldi degli altri (come il tuo interesse amoroso) e su come dovrebbero spenderli sono, a dir poco, radicali. Mentre la sfacciata luna in Leone si allinea alla discordante Eris nella tua casa di risorse condivise, condividere le tue opinioni può creare un tumulto. Alcune persone non si sentiranno a proprio agio nel contribuire a qualcuno che critica le scelte che fanno. Chiudi le labbra!

Carriera / Finanza: la posizione di Venere diretta nella tua casa di carriera significa che la valuta sociale che eserciti nei circoli professionali avrà un valore maggiore. Le persone vorranno sapere chi sei e cercheranno di essere collegati a te. Allo stesso modo, è un momento eccellente per conoscere meglio persone influenti nel tuo campo e stringere legami più stretti con i colleghi. A volte, andare avanti riguarda chi conosci, le connessioni che farai ora ti aiuteranno sicuramente in futuro.

Crescita personale / spiritualità: i circoli sociali in cui ti muovi ti influenzano e viceversa mentre la luna nel tuo segno contatta il Sole del Cancro nella tua undicesima casa comune. Ecco perché è saggio circondarsi di persone positive.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: gli incontri del primo mattino potrebbero diventare instabili con la luna vuota ovviamente nella tua casa di gruppi. Sarai più un giocatore di squadra dopo l'ora di pranzo. Rinvia queste attività se puoi. Un Cancro può essere il tuo miglior alleato per preoccupazioni professionali.

Amore / amicizia: creare armonia ovunque tu vada è ciò per cui sei nato; tuttavia, ciò non significa che non apprezzi le persone che ogni tanto scuotono le cose. Mentre la drammatica luna in Leone e l'Erit selvaggia si allineano nelle zone della tua gente, vivrai per procura attraverso le persone disinibite della tua vita. Sarà particolarmente gratificante entrare in contatto con individui che affrontano il partenariato in un modo più illuminato. Può aiutarti a vedere la tua situazione sotto una nuova luce.

Carriera / Finanza: nessuno ha bisogno di conoscere le tue motivazioni personali. Né devono essere a conoscenza di ciò che accade nella tua vita privata. Con la Luna Leone nella tua dodicesima casa nascosta che aspira il sole nella tua zona di carriera, troverai facile stabilire un confine tra il tuo personaggio pubblico e la tua vita privata. Mantenere separate le due aree è vitale.

Crescita personale / spiritualità: con Venere di stanza direttamente nella tua casa di apprendimento superiore, sarai pronto per avventurarti ulteriormente nella ricerca delle tue passioni. Ciò potrebbe comportare viaggi, studi accademici, spiritualità o attività culturali. Quando il tuo cuore è dentro, non c'è limite a quanto lontano puoi andare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, sentirai che è intelligente volare sotto il radar. Ciò che può andare storto andrà storto e non vorresti che nessuno assistesse ai tuoi incidenti. Cerca un Cancro per aiutare a sistemare le cose.

Amore / Amicizia: con Venere di stanza direttamente nella tua zona di intimità, potresti sentirti come se avessi acquisito una visione più profonda delle accensioni e delle disattivazioni del tuo partner. Quindi, potrebbe essere in serbo un rapporto più soddisfacente. Allo stesso modo, probabilmente hai imparato alcune cose su di te, permettendoti di sentirti più a tuo agio nell'esplorare i tuoi desideri. Se sei single, mettiti là fuori. Potresti incontrare qualcuno con un pazzo sex appeal.

Carriera / Finanza: combatterai per i tuoi diritti mentre il coraggioso Leone Luna presenta la dea guerriera Eris nella tua casa di lavoro. La richiesta di un trattamento equo e migliori condizioni di lavoro potrebbero figurare nell'elenco dei problemi da affrontare. Sii una forza per un cambiamento costruttivo piuttosto che qualcuno il cui rumore si aggiunge semplicemente al caos. Il primo approccio ha maggiori probabilità di rendere i poteri che rispondono alle tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: l'accogliente Luna del Leone nella tua zona di comunità che contatta il Sole del Cancro nella tua casa di coscienza superiore ti ricorda l'importanza di avere persone affini nella tua vita. Ti senti meno estraneo quando sei tra persone che vedono il mondo come te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sarai nel tuo elemento quando ti concentri sull'apprendimento e sul fare cose che non hai mai fatto prima. Questo perché sei un avventuriero nato in natura. Un sofisticato Leo nel tuo campo potrebbe essere proprio la persona che ti ecciterà per qualcosa di nuovo!

Amore / Amicizia: se non stai dando tutto per coltivare la tua relazione ideale, dovresti esserlo. (A meno che la partnership non sia attualmente parte del tuo piano). Con Venere e il Nodo Nord nella tua casa di impegno, trarrai beneficio dalla semina di semi per produrre l'unione che desideri. I fiori non sbocciano da un giorno all'altro, e nemmeno una grande relazione. Continua a prenderti cura del tuo giardino fino a quando i tuoi fiori non sbocciano. Ciò significa fare delle scelte che si allineano con i tuoi desideri e scendere a compromessi sensati.

Carriera / Finanza: Con il sovrano della tua zona di carriera, Mercurio, in versione retrograda, è un momento opportuno per dare uno sguardo approfondito a dove vuoi andare con la tua carriera. Gli obiettivi che stai perseguendo sono in linea con i tuoi interessi e le tue esigenze? Pensaci e modifica i tuoi piani di conseguenza.

Crescita personale / spiritualità: con il mercurio ponderato in linea con il nutrimento di Cerere nella tua zona familiare e familiare, potresti essere ispirato a contattare un membro della famiglia amato. Sentire da te potrebbe essere più un piacere per loro di quanto tu possa mai immaginare. Anche nel migliore dei casi, le persone possono sentirsi sole e trascurate. A chi puoi rivolgerti oggi?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, è meglio evitare le questioni di denaro. Soprattutto se coinvolgono denaro o fondi di altre persone che condividi. Più tardi, puoi sistemare le cose con l'assistenza di un cancro cooperativo.

Amore / Amicizia: non sei uno che lascia le cose al caso. Con la Luna Vergine strategica che contatta il Sole del Cancro nella tua zona di associazione, probabilmente hai un piano per dove vuoi che vada la tua relazione. Discutilo con il tuo partner e traccia i tuoi prossimi passi. I single dovrebbero anche avere una visione di ciò che desiderano. Devi sapere a cosa stai mirando.

Carriera / Finanza: le abitudini di spesa del coniuge, dei compagni di stanza o dei familiari possono farti impazzire mentre Eris discordante si allinea con la Luna Leone nel regno che governa i soldi degli altri. Ti sentirai offeso se usano i loro soldi per finanziare i cambiamenti nazionali con cui non sei d'accordo. Non prenderai gentilmente di essere lasciato fuori dal giro. Se vuoi essere incluso nelle loro decisioni, sii meno critico.

Crescita personale / spiritualità: con Venere che si trova direttamente nella tua zona benessere, il tuo quoziente di bellezza potrebbe essere inserito nella tua agenda. Una giornata in spa potrebbe rilassarti e rinfrescarti. Se sei sotto casa, perché non improvvisare a casa tua? Un lussuoso bagno seguito da un mani / pedi è un ottimo punto di partenza!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: rinviare la mattina tête-à-tête con il tuo interesse amoroso o un alleato aziendale. Con il drammatico vuoto della luna in Leone, ovviamente, non vedrai gli occhi. Non ti preoccupare. L'armonia ritorna più tardi nel corso della giornata. Controlla con un Cancro se hai bisogno di supporto.

Amore / Amicizia: il tuo desiderio di rivisitare i vecchi romanzi potrebbe terminare ora che Venere si trova direttamente nella tua zona di vita amorosa. Ricordare dei tuoi ex può essere divertente, ma è perché ricordi solo le parti buone. Se un ex amore è ancora sulla scena, dovrai decidere se meritano di avere un ruolo nel tuo futuro. Ciò significa dare un'occhiata onesta a ciò che è andato storto.

Carriera / Finanza: avrai un sesto senso in materia di lavoro poiché la Vergine Luna nella tua psichica ottava casa si allinea al Sole del Cancro nella tua zona di lavoro. Prestate attenzione a informazioni che vi informano sul modo migliore per eseguire un'attività o su quale lavoro fare domanda. Fidati del tuo istinto.

Crescita personale / spiritualità: con la schietta luna in Leone in sincronia con l'Eris discordante, non ti trattenerai quando ti sarà data la possibilità di esprimere le tue lamentele. Probabilmente implica un argomento su cui ritieni che la tua voce non sia stata ascoltata. Il tono può determinare se il tuo ascoltatore ti ascolta. Hai il diritto di esprimerti ma fallo con cura e rispetto per l'altra parte.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: Con la luna vuota ovviamente nella tua zona di lavoro, è saggio evitare compiti complicati all'inizio della giornata. Accadranno piccoli incidenti, iniziando la giornata con la nota sbagliata. Più tardi, puoi fare le cose con l'assistenza di una Vergine utile.

Amore / Amicizia: con la Vergine Luna terra terra e il Sole del Cancro premuroso che si allineano nelle tue zone sentimentali e di relazione, la tua vita sentimentale dovrebbe essere relativamente priva di drammi. Goditi l'atmosfera ariosa, piuttosto che andare in giro alla ricerca di guai. Tutti meritano una pausa dalla frenesia emotiva e dagli intrighi di alto livello.

Carriera / Finanza: con la drammatica luna in Leone che contatta Eris nella tua casa dei guadagni, la tua opinione su come dovresti essere compensato per i tuoi talenti potrebbe essere fuori dalla norma; tuttavia, ciò non significa che non ci sarà qualcuno che risponda alle tue idee. Un collega può sentirsi allo stesso modo e condividere le tue preoccupazioni. Purtroppo, è improbabile che questa persona controlli le stringhe della borsa. Sono semplicemente scontenti e cercano qualcuno con cui fare uno schifo. Non unirti alla loro festa scatenata.

Crescita personale / spiritualità: la tua frenesia di ottimizzazione, ottimizzazione e ottimizzazione del tuo arredamento si ridurrà ora che Venere si sta posizionando direttamente nella tua zona di casa. In futuro, ti divertirai a mostrare i miglioramenti che hai apportato nel tuo spazio. Potrebbe essere necessario un incontro sicuro con la famiglia o il contenitore di quarantena.