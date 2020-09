Oroscopo di oggi 3 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 3 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 3 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: prima che la luna si sposti nel tuo segno, sarai piuttosto emotivo. Potresti non essere sicuro di cosa si tratti. Non lasciarti sopraffare dai tuoi sentimenti, specialmente quando una Vergine ti spinge per le risposte. Va bene dire: "Non lo so".

Amore / Amicizia: una grande croce con la Luna dei Pesci, Mercurio e i nodi della luna segnala che si parla molto, ma non si dice molto. In altre parole, ci sono troppe opzioni sul tavolo per giungere a una conclusione su cosa sia cosa. Organizza un incontro cruciale con il tuo partner o un amico fino a una data successiva.

Carriera / Finanza: Mercurio nella Vergine strategica allineandosi con Saturno nell'ambizioso Capricorno fornisce l'intelligenza, la concentrazione e la persistenza necessarie per elaborare un progetto critico. Idee solide e un piano progettato per produrre risultati emergeranno quando metterai il pedale mentale sul metallo. Si può essere tentati di improvvisare e girare in una nuova direzione; tuttavia, avrai più successo se ti attieni a uno schema semplice.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio allineato con l'abbellitore Venere nel tuo regno domestico ti farà pensare a come rendere la tua casa più elegante e accogliente. Se sei attento al budget, puoi seguire la strada fai-da-te. Puoi anche fare un brainstorming con un amico o un parente furbo. Rendere il tuo boudoir più romantico potrebbe dare una spinta alla tua vita sessuale.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: lascia che le vibrazioni della Luna piena in Pesci ti spingano a connetterti con gli amici e partecipare alle attività di gruppo in modo sicuro e socialmente distante. Una Vergine esperta di tecnologia potrebbe essere in grado di collegarti con un modo nuovo ed eccitante per rimanere in contatto.

Amore / Amicizia: con la luna piena dei Pesci nel settore della tua comunità, l'amicizia viene messa a fuoco. Potresti sentirti molto emotivo per le persone con cui sei vicino, specialmente per coloro che apprezzano le tue eccentricità. È responsabilizzante avere persone nella tua vita che tengono lo spazio per essere il vero te stesso. È un momento opportuno per entrare in comunione con la tua squadra o portare a termine un progetto di collaborazione.

Carriera / Finanza: la tua passione per un argomento di interesse può ispirarti a fare ricerche intensive, ma non ti rende un esperto. Con Venere che si oppone all'autorevole Saturno nella tua casa di livello superiore, scoprirai quanto non sai quando ti scontri con qualcuno la cui conoscenza è di livello successivo. Puoi sgattaiolare via come un cucciolo vergognoso o scegliere il cervello di questa persona e ottenere una guida esperta. Assicurati di avvicinare insegnanti, funzionari e figure influenti con rispetto.

Crescita personale / spiritualità: un audace allineamento sole / Urano ti incoraggia a far volare la tua bandiera strana. Sii il tuo sé autentico piuttosto che costringerti a interpretare un ruolo. È l'unico modo per accedere ed esprimere i doni con cui lo Spirito ti ha benedetto in modo univoco.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: alcune persone (come una Vergine) potrebbero essere ansiose di vedere cosa farai dopo. Il tuo debole per esplorare tutte le opzioni a volte può essere a tuo discapito. Non c'è un momento da perdere. Segui i tuoi discorsi e difendi le decisioni che prendi.

Amore / Amicizia: Mentre Mercurio loquace e Venere adorante si allineano, una conversazione con qualcuno a cui tieni potrebbe ispirarti a esprimere il tuo affetto in modo tangibile. Viziarli con una serata divertente o un gingillo di lusso potrebbe essere una piacevole sorpresa. Se il denaro è una preoccupazione, il dono della tua totale attenzione può essere altrettanto soddisfacente. Ci sono molti modi per far sapere a qualcuno che lo apprezzi.

Carriera / Finanza: Le questioni relative all'affitto, al mutuo o ad altre spese domestiche potrebbero essere nella tua mente mentre Mercurio guarda Saturno nella tua casa di risorse e debiti condivisi. È intelligente pensare al di là delle circostanze attuali quando si prendono decisioni che hanno un impatto sul denaro e sulla vita domestica. Se hai bisogno di contrarre un prestito o cercare un sostegno esterno, considera come potrebbe influire su di te nel lungo periodo. Non vale la pena essere frettolosi. Con un'attenta pianificazione, puoi fare le mosse giuste.

Crescita personale / spiritualità: la tua sensibilità a come sei percepito dagli altri potrebbe spingerti a fare un cambiamento di cui hai bisogno. Sii deciso piuttosto che ciarlare sulle tue opzioni. A volte, devi stringere i denti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la sensazione di non sapere dove stai andando può essere frustrante. Invece di chiedere a gran voce la direzione, siediti e goditi il ​​viaggio. Dopo un po ', un intrepido Ariete potrebbe intervenire e mostrarti la strada. Sta a te seguire il sentiero.

Amore / Amicizia: l' allineamento strategico di Mercurio con il costante Saturno nella tua zona di collaborazione rende il momento giusto per te e il tuo partner per essere sulla stessa pagina sulle cose che contano di più per te. Saprai che sono coinvolti nella tua relazione quando si prendono il tempo per discutere le cose. Non essere timido nell'iniziare la conversazione. Per i single, una conversazione con qualcuno a cui sei interessato ti farà sapere se questa persona è materiale di relazione.

Carriera / Finanza: una Gran Croce con la Luna in Pesci, Mercurio e i nodi della luna può creare un blocco di comunicazione. Più informazioni inserisci e più variabili prendi in considerazione, più le cose diventano confuse. Con così tanto tempo speso ad esplorare le tue opzioni e deliberare sulle decisioni, probabilmente non farai molti progressi nelle tue attività oggi.

Crescita personale / spiritualità: con Venere nel tuo segno, non puoi fare a meno di ossessionarti per il tuo aspetto. Vuoi essere desiderabile all'esterno come ti senti dentro. L'aspetto di Venere nei confronti del comunicatore Mercurio suggerisce che potresti trarre vantaggio dal parlare con un amico esperto di stile. Con la guida, puoi aggiornare il tuo look.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la paralisi emotiva lascia il posto a una sensazione di libertà mentre la luna si trasforma nell'impavido Ariete e nella tua casa di avventura. Sarai desideroso di sfuggire alle grinfie di qualcuno (forse un Pesci) che vuole caricarti di emozioni disordinate.

Amore / Amicizia: con Mercurio loquace che aspira a Venere nella tua dodicesima casa nascosta, le questioni che sono vicine al tuo cuore dovrebbero essere tenute in stretta considerazione; divulgare ciò che qualcuno ha bisogno di sapere nel momento in cui ha bisogno di saperlo. Non tutti dovrebbero essere al corrente dei dettagli dei tuoi affari privati, e questo include la tua vita amorosa. Se hai bisogno di parlare con qualcuno, rivolgiti a una persona di cui ti puoi fidare.

Carriera / Finanza: le tue capacità di gestione del denaro sono puntuali poiché Mercurio strategico nella tua casa dei guadagni si allinea con Saturno responsabile nella tua zona di lavoro. Se hai intenzione di mantenerlo con il tuo attuale lavoro, potrebbe essere un momento opportuno per negoziare un aumento. Sottolinea il valore che offri. Preparati a sostenerlo con fatti e cifre precisi. La richiesta di oggi potrebbe essere l'inizio di una lunga conversazione. Sii paziente, Leo. Le cose buone arrivano a chi sa aspettare.

Crescita personale / spiritualità: sia materialmente che energeticamente, c'è confusione su quanto dovresti dare e cosa è ragionevole aspettarti dagli altri. Non lasciarti distrarre dalle attività di oggi. Fai ciò che ti sembra naturale.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: ti confonderai solo se provi a seguire l'esempio di qualcuno (come un Pesci disorganizzato) o cerchi di essere all'altezza delle aspettative degli altri. Anche se non hai idea di cosa stai facendo, faresti meglio a capire le cose da solo.

Amore / amicizia: una buona parte della giornata verrà spesa per rispondere a e-mail e messaggi. Con Mercurio loquace che si allinea con Venere nella tua zona di amicizia, avrai molte storie da condividere. Se hai bisogno di feedback sulla tua vita amorosa, sarà utile sentire cosa ha da dire qualcuno che ti conosce bene sulla tua situazione. Potresti aver bisogno di consigli su una persona che sembra interessata a qualcosa di più dell'amicizia.

Carriera / Finanza: la creatività, unita a una strategia folle, ti rendono l'unico da tenere d'occhio. Con il Mercurio intelligente nel tuo segno che sembra Saturno disciplinato, puoi presentare idee ben studiate. Possiedi anche la perseveranza necessaria per portarli all'esecuzione. Anche se sei sicuro di poter ottenere risultati rapidamente, è saggio prendere il tuo tempo e fare le cose nel modo giusto. Calmati. Questa è più una corsa a lunga distanza che uno sprint.

Crescita personale / spiritualità: non importa cosa stai facendo, potresti trovare difficile far iniziare le cose. Con così tante variabili da considerare, potresti non essere sicuro di cosa fare prima. In tutte le questioni, mantieni le cose semplici.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: benessere e lavoro vanno di pari passo. Per dare il meglio di te in quello che fai, devi essere nella migliore forma possibile. Hai bisogno di una guida? Un Pesci esperto di fitness può avere spunti interessanti e suggerimenti utili che possono rimetterti in carreggiata.

Amore / Amicizia: Con il Sole Vergine nella tua dodicesima casa privata in aspetto il risvegliatore Urano nella tua zona di intimità, potresti diventare consapevole di desideri insoliti che non sapevi di avere. Non essere scioccato o vergognarti se questo ti sembra un po 'fuori di testa. A poco a poco, stai diventando meno inibito a porte chiuse. Si spera che tu abbia un partner con cui ti senti al sicuro ad esplorare le tue fantasie. In caso contrario, potrebbe essere il momento di cambiare.

Carriera / Finanza: sei graziosa e ti gestisci bene sotto i riflettori. Ma anche tu hai i tuoi momenti di insicurezza. Con il tuo sovrano, Venere, nella tua zona di carriera e reputazione in opposizione all'esigente Saturno, ti chiederai se le persone su cui hai bisogno di impressionare riescono a vederti sudare. Preoccuparsi di ciò che pensano gli altri (come il tuo capo, i tuoi colleghi o persino i tuoi genitori) ti farà perdere il gioco. Abbi fiducia in te stesso e continua a dare il meglio di te.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena dei Pesci nella tua zona benessere evidenzia ciò che funziona e cosa non funziona nella tua dieta e routine di fitness. È un momento opportuno per modificare il tuo regime per garantire una salute ottimale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ti chiederai se c'è valore in ciò che fai a causa degli effetti della Gran Croce di oggi. Invece di desiderare i risultati, cerca di trovare un significato nel processo. Fai attenzione a una persona (forse un Pesci) che non apprezza i tuoi sforzi.

Amore / amicizia: una conversazione può ispirarti a pianificare un viaggio verso una destinazione nella tua lista. Mercurio allineato con Venere nella tua zona di avventura ti incoraggia a esplorare le attività che ti appassionano. Fai ricerche online, valuta le tue opzioni e inizia a tracciare un piano. Non è necessario che accada immediatamente. Sarà bello avere qualcosa da guardare avanti lungo la strada. Sarà ancora più eccitante se tu e il tuo migliore amico o partner elaborate un piano insieme.

Carriera / Finanza: far parte di un team può aiutarti ad andare lontano con un progetto. Mercurio, nella zona dei tuoi gruppi, allineato con il costante Saturno nel tuo regno mentale, suggerisce che trarrai beneficio dalla conoscenza dei tuoi colleghi. Il loro feedback può fornire dati vitali per supportare la tua ricerca e può aiutarti a perfezionare le tue idee. È un momento opportuno per impegnarsi in un progetto di scrittura a lungo termine o in un corso di studi.

Crescita personale / spiritualità: ti sentirai rassicurato quando parlerai con persone che condividono le tue opinioni; tuttavia, non stai davvero imparando nulla di nuovo. La crescita avviene mantenendo una mente aperta sui punti di vista che sono in conflitto con ciò in cui credi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è difficile rimanere in uno schema di attesa una volta che hai preso una decisione su qualcosa; tuttavia, è intelligente pianificare attentamente prima di eseguire i passaggi successivi. Un Ariete potrebbe essere in grado di offrire informazioni su come portare avanti le tue attività.

Amore / amicizia: non sarai timido nell'esprimere i tuoi desideri. Con il comunicatore Mercurio in aspetto attrattore Venere, affermare i tuoi desideri ad alta voce invia una vibrazione a cui l'Universo e le persone intorno a te possono rispondere. Sii preciso nel chiedere quello che vuoi invece di fare una richiesta vaga. Più sei dettagliato, più Spirito deve lavorare. Sii altrettanto chiaro quando ti rivolgi al tuo partner. Potrebbero essere più suscettibili ai tuoi desideri di quanto pensi.

Carriera / Finanza: la tua lungimiranza e le tue capacità organizzative sono davvero impressionanti. Con il metodico Mercurio nella tua zona di carriera che si allinea con l'ambizioso Saturno, sei ben preparato a presentare le tue idee e puoi occuparti abilmente degli affari a portata di mano. È un ottimo momento per andare avanti con un progetto progettato per fornire sicurezza finanziaria a lungo termine. Una figura influente potrebbe essere molto ansiosa di sentire cosa hai inventato.

Crescita personale / spiritualità: prima di intraprendere una nuova direzione, è necessario elaborare un piano. Con una Gran Croce che influisce sulle tue scelte, può essere difficile decidere da dove cominciare. Premi pausa per ora. Tornaci tra un giorno o due.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: invece di destreggiarsi tra i progetti, è meglio avere un obiettivo primario. Puoi fare molto di più restringendo la portata delle tue attività all'inizio della giornata. Non lasciare che un Pesci ti entri in testa su cosa dovresti fare. Creerà solo confusione.

Amore / amicizia: una discussione casuale con il tuo partner potrebbe farti pianificare il tuo futuro. Con Mercurio metodico in aspetto Venere nella tua zona di collaborazione, è saggio avere un piano. Se sei single, devi anche sapere a cosa stai mirando. Com'è il tuo partner ideale? Che tipo di relazione vuoi? Pensaci ora in modo da poter fare le scelte giuste quando si presenta l'opportunità.

Carriera / Finanza: il mercurio intelligente nella tua casa di livello superiore, allineandoti con l'ambizioso Saturno nel tuo segno, ti ricorda che la conoscenza è potere. È un momento opportuno per cercare informazioni esperte che possano darti una leva su ciò che fai. Una conversazione con un insegnante o un mentore potrebbe riempire i tuoi spazi vuoti. Meglio ancora, potrebbe essere intelligente fare ricerche da solo o impegnarsi in un corso di studi a lungo termine. Sei abbastanza disciplinato da farcela.

Crescita personale / spiritualità: i pensieri si confondono a causa dell'effetto della Gran Croce di oggi. Quindi, può essere difficile prendere decisioni. Troppe analisi portano alla paralisi mentale. Sappi quando lasciarlo riposare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potresti sentirti più deciso una volta che la luna si trasformerà in un coraggioso Ariete. Quindi, scoprirai che puoi prendere in carico una questione che si è bloccata. Una volta che hai deciso, non dovresti permettere a un Pesci di indurti a indovinare te stesso.

Amore / amicizia: esprimere il tuo affetto non deve sempre comportare grandi gesti romantici. Mercurio, in pratica Vergine, allinearsi con Venere nella tua zona di produttività è un invito a prestare attenzione alle preoccupazioni quotidiane del tuo interesse amoroso. Cosa puoi fare per semplificare la loro vita? Se esci, una persona che si presenta con una cassetta degli attrezzi per occuparsi di una riparazione o si offre di aiutarti con le faccende potrebbe essere un custode. C'è molto di più da amare che mangiare e mangiare.

Carriera / Finanza: le negoziazioni a porte chiuse e le strategie segrete possono rivelarsi di grande successo quando Mercurio metodico e Saturno ambizioso si allineano. È un momento eccellente per la ricerca e il collegamento con persone esperte che possono offrire consigli di esperti. Assicurati che ci si possa fidare di loro per mantenere riservati i tuoi piani. È fondamentale che tu mantenga ciò che stai facendo in base alla necessità di sapere fino a quando il momento è giusto per una grande rivelazione.

Crescita personale / spiritualità: la Gran Croce di oggi può creare confusione. Se scopri che stai lottando con un progetto, fai riferimento alle tue intenzioni originali. Potrebbe non essere saggio cambiare i cavalli a metà del flusso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è probabile che la Gran Croce di oggi accenda la tua innata capricciosità, rendendo difficile prendere decisioni e portare a termine gli impegni. Una volta che la luna si sposta in Ariete, puoi agire in modo più deciso. Questo è il momento migliore per affrontare un Gemelli altrettanto volubile.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa dovrebbe essere facile e spensierata con Mercurio loquace e l'affettuosa Venere che danno energia alle tue zone di incontri e relazioni. Un'atmosfera amichevole tra te e il tuo interesse amoroso rende felici le relazioni. È un ottimo momento per discutere del futuro della tua relazione. Ricorda solo di mantenere la conversazione leggera e allegra. Discuti i problemi e le questioni serie in un secondo momento. Se sei single, pianifica di fare qualcosa di divertente. Potresti incontrare una persona intrigante che condivide i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: le negoziazioni si riducono al nocciolo grazie a un allineamento senza fronzoli tra Mercurio strategico e Saturno disciplinato nelle tue zone popolari. È ora di capire cosa sta succedendo in un progetto o sul lavoro e trovare soluzioni pratiche ai problemi. Fortunatamente, avrai la pazienza necessaria per lavorare con una squadra. Le tue conoscenze e risorse combinate possono aiutarti a produrre i risultati che stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: non sei mai a corto di opzioni. In effetti, riesci sempre a trovare una soluzione quando sei in una situazione difficile. Funziona per te. Anche se potrebbe far pensare a qualcuno che sei instabile.